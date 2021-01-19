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Национальное богатство

Передовые технологии на службе селекции

Работу лесной отрасли обсудили у президента

Стратегический ресурс белорусской экономики

Президент: Лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидситуации

А. Лукашенко: Мы можем сократить потребление природного газа, за который платим большие деньги

Лесная отрасль: итоги года

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: За годы независимости площадь лесов увеличена почти на 1 млн га Позиции лесного хозяйства в экономике страны не пошатнули пандемия и другие вызовы прошлого года. Итоги работы отрасли сегодня обсудили во Дворце Независимости....

Позиции лесного хозяйства в экономике страны не пошатнули пандемия и другие вызовы прошлого года. Итоги работы отрасли сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент напомнил о высоком статусе лесной державы - Беларусь в десятке лесных государств Европы. За годы независимости эти позиции лишь укрепились! Главное - не потерять лидерство. На это ориентирует президент руководство отрасли. Лесное хозяйство может давать большую отдачу.Среди актуальных требований - не только грамотное восстановление леса, но и максимальная его переработка. На эту задачу работают, в том числе, пеллетные заводы. Александр Лукашенко поручил правительству активнее замещать импортные энергоресурсы местными видами топлива. Подробности – уЧто общего у Беларуси и Финляндии? Да, углеводороды – это не про нас. И точно не про финнов. Природа обоюдно обделила драгметаллами. Но и у тех, и у других есть что-то сродни нефти или газу. Лесной ресурс, который называют национальным богатством. В умелых руках он приносит солидный доход.Финнов мы вспомнили, конечно, не случайно. Их опыт лесного хозяйства Беларусь взяла в пример. Еще бы! Лес дает финской экономике больше 4 % ВВП (выше, кстати, нет нигде в Европе) и 20 % промышленного производства. Успех, который начинается с грамотных посадок, несколько лет назад решили развить в белорусской экосистеме.Здесь зарождается белорусский лес будущего. Под Минском, в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Его называют лесной биофабрикой. Изюминка - в технологии. Ее-то и подсмотрели в Финляндии. Будущие ели и сосны высаживают не как раньше, с оголенным корнем, а вместе с кубиком торфа. Это позволяет не останавливать процесс даже в холода: саженцы можно выращивать едва ли не круглый год - с первых чисел марта до поздней осени.На языке специалистов это звучит как "посадочный материал с закрытой корневой системой". Но за сложной на первый взгляд терминологией - простой и надежный эффект.Это самая крупная из четырех белорусских площадок, где занимаются размножением леса. Технологию внедряют по всей стране. Это гарант восстановления лесов. Благодаря передовому опыту, его темпы берут высокую планку. Лишь здесь, под Минском, за год производят около 10 миллионов будущих деревьев. Дальше - больше, порядка 12-ти. Объемы, за которыми "маячат" очевидные экспортные перспективы. Лес на продажу бывает еще и такой.Статус лесной державы звучит гордо, напомнит сегодня президент. Неслучайно... В рабочем кабинете - профильные министр и вице-премьер. Как сработали в непростое пандемийное время и как важнейший белорусский ресурс поддержать в будущем? Об этом разговор. Александр Лукашенко неизменно требует рачительного подхода в ведении лесного хозяйства.Ведь от того, как распоряжаться ресурсом, зависит и рост экономики, и баланс экологии. Укрепить высокие европейские позиции в топ-10 - вот руководство к действию для всех, кто так или иначе задействован в отрасли. В стране едва ли не каждый второй "зеленый" гектар! Так что есть где развернуться.Сегодня подход кардинально другой. Вывозить лес-кругляк хозяйствам запретили, нацелив на максимальную переработку. За эмбарго чистой воды финансовый расчет. Переработанная древесина кратно добавляет в стоимости. А значит позволяет с лихвой заработать экономике и людям. И пандемия не помеха. Минувший год, несмотря на многочисленные вызовы, позиции лесной отрасли не пошатнул. Выполнили все, что планировали. И даже больше.Пеллетные заводы - пример хозяйского подхода. Когда лес рубят, щепки не летят. Производства вовлекают в переработку то, что раньше, как правило, шло в отход. Теперь сотни тысяч кубометров низкокачественной древесины превращают в живые деньги, главным образом валютную выручку. На эту задачу работают 6 новых пеллетных заводов, введенных в строй в минувшем году. На очереди еще несколько производств. Преобладающая экспортная линия - это, конечно, благо для предприятий. Но не повод игнорировать внутренний рынок, где местные виды топлива тоже найдут применение. И эта тема отдельных поручений президента.Минувший год лесная отрасль может занести себе в актив. Выдержали испытание пандемией, не утратили рынки, сохранили производства и трудовые коллективы. Люди дорожат своим рабочим местом. Министр даже скажет: сработали на историческом максимуме. И по выручке, и по экспорту. Избежали убытков: в лесном хозяйстве нет организаций, работающих в минус. Да и на зарплаты жаловаться не пришлось. В общем без сучка и задоринки. Так что внутренними пробелами в отрасли заниматься не придется. Все внимание стратегии развития.Оценить работу отрасли, точнее, одну сторону медали министр пригласит президента. Что называется, в поля. Туда, где все начинается даже не с саженцев - с сеянцев.В селекционно-семеноводческий центр под Минском. И получит встречное предложение: разложить перспективы отрасли на отдельном совещании с широким кругом специалистов.Все же при всем внешнем благополучии лесных запасов копнуть глубже никогда не помешает.