|
А. Лукашенко: За годы независимости площадь лесов увеличена почти на 1 млн га
20.01.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПозиции лесного хозяйства в экономике страны не пошатнули пандемия и другие вызовы прошлого года. Итоги работы отрасли сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент напомнил о высоком статусе лесной державы - Беларусь в десятке лесных государств Европы. За годы независимости эти позиции лишь укрепились! Главное - не потерять лидерство. На это ориентирует президент руководство отрасли. Лесное хозяйство может давать большую отдачу.
Среди актуальных требований - не только грамотное восстановление леса, но и максимальная его переработка. На эту задачу работают, в том числе, пеллетные заводы. Александр Лукашенко поручил правительству активнее замещать импортные энергоресурсы местными видами топлива. Подробности – у Ольги Анищенко.
Национальное богатствоЧто общего у Беларуси и Финляндии? Да, углеводороды – это не про нас. И точно не про финнов. Природа обоюдно обделила драгметаллами. Но и у тех, и у других есть что-то сродни нефти или газу. Лесной ресурс, который называют национальным богатством. В умелых руках он приносит солидный доход.
Финнов мы вспомнили, конечно, не случайно. Их опыт лесного хозяйства Беларусь взяла в пример. Еще бы! Лес дает финской экономике больше 4 % ВВП (выше, кстати, нет нигде в Европе) и 20 % промышленного производства. Успех, который начинается с грамотных посадок, несколько лет назад решили развить в белорусской экосистеме.
Передовые технологии на службе селекции
Здесь зарождается белорусский лес будущего. Под Минском, в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Его называют лесной биофабрикой. Изюминка - в технологии. Ее-то и подсмотрели в Финляндии. Будущие ели и сосны высаживают не как раньше, с оголенным корнем, а вместе с кубиком торфа. Это позволяет не останавливать процесс даже в холода: саженцы можно выращивать едва ли не круглый год - с первых чисел марта до поздней осени.
Александр Овсей, начальник отдела Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра: "Если мы говорим про корневую систему открытого типа, то там мы привязаны ко временным ограничениям: либо ранняя весна, либо осень. Растения меньше подвержены стрессу из-за того, что корневая система не повреждается в моменте выкопки и посадки".
На языке специалистов это звучит как "посадочный материал с закрытой корневой системой". Но за сложной на первый взгляд терминологией - простой и надежный эффект.
Владислав Тетеренок, директор Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра: "Это сокращения затрат лесхозов и плюс приживаемость. Поэтому качество лесов улучшается. Центр позволяет на должном уровне выращивать качественный посадочный материал. Тут применены все новейшие мировые технологии".
Это самая крупная из четырех белорусских площадок, где занимаются размножением леса. Технологию внедряют по всей стране. Это гарант восстановления лесов. Благодаря передовому опыту, его темпы берут высокую планку. Лишь здесь, под Минском, за год производят около 10 миллионов будущих деревьев. Дальше - больше, порядка 12-ти. Объемы, за которыми "маячат" очевидные экспортные перспективы. Лес на продажу бывает еще и такой.
Работу лесной отрасли обсудили у президентаСтатус лесной державы звучит гордо, напомнит сегодня президент. Неслучайно... В рабочем кабинете - профильные министр и вице-премьер. Как сработали в непростое пандемийное время и как важнейший белорусский ресурс поддержать в будущем? Об этом разговор. Александр Лукашенко неизменно требует рачительного подхода в ведении лесного хозяйства.
Ведь от того, как распоряжаться ресурсом, зависит и рост экономики, и баланс экологии. Укрепить высокие европейские позиции в топ-10 - вот руководство к действию для всех, кто так или иначе задействован в отрасли. В стране едва ли не каждый второй "зеленый" гектар! Так что есть где развернуться.
Стратегический ресурс белорусской экономикиСегодня подход кардинально другой. Вывозить лес-кругляк хозяйствам запретили, нацелив на максимальную переработку. За эмбарго чистой воды финансовый расчет. Переработанная древесина кратно добавляет в стоимости. А значит позволяет с лихвой заработать экономике и людям. И пандемия не помеха. Минувший год, несмотря на многочисленные вызовы, позиции лесной отрасли не пошатнул. Выполнили все, что планировали. И даже больше.
Президент: Лесная отрасль работает стабильно, несмотря на сложности эпидситуацииПеллетные заводы - пример хозяйского подхода. Когда лес рубят, щепки не летят. Производства вовлекают в переработку то, что раньше, как правило, шло в отход. Теперь сотни тысяч кубометров низкокачественной древесины превращают в живые деньги, главным образом валютную выручку. На эту задачу работают 6 новых пеллетных заводов, введенных в строй в минувшем году. На очереди еще несколько производств. Преобладающая экспортная линия - это, конечно, благо для предприятий. Но не повод игнорировать внутренний рынок, где местные виды топлива тоже найдут применение. И эта тема отдельных поручений президента.
А. Лукашенко: Мы можем сократить потребление природного газа, за который платим большие деньгиАлександр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нам самим надо закрыть потребности, чтобы заместить для отопления природный газ. Чего мы жжем импортный ресурс, а у себя под ногами этот огромный ресурс. Поэтому я абсолютно поддерживаю ваше предложение, что нам на перспективу надо определить, сколько вы будете заготавливать этих дров, пеллет и щепы для внутренних потребностей. Мы должны отапливать дома, деревни, агрогородки, города дровами. У нас хватает этого возобновляемого ресурса. Таким образом мы можем сократить потребление природного газа, за который мы платим большие деньги".
Лесная отрасль: итоги года
Минувший год лесная отрасль может занести себе в актив. Выдержали испытание пандемией, не утратили рынки, сохранили производства и трудовые коллективы. Люди дорожат своим рабочим местом. Министр даже скажет: сработали на историческом максимуме. И по выручке, и по экспорту. Избежали убытков: в лесном хозяйстве нет организаций, работающих в минус. Да и на зарплаты жаловаться не пришлось. В общем без сучка и задоринки. Так что внутренними пробелами в отрасли заниматься не придется. Все внимание стратегии развития.
Виталий Дрожжа, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Президент поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот всего имеющегося древесного ресурса, созданию производств по выпуску топливных пеллет. Отсюда вытекает и еще одна задача - пересмотреть еще раз использование местных видов топлива, которые являются возобновляемым ресурсом. В ближайшее время будут пересмотрены подходы к использованию газа в виде топлива. Мы обсчитаем всю целесообразность перехода с газа на щепу, пеллеты, брикеты и так далее. Соответствующие решения будут приняты".
Оценить работу отрасли, точнее, одну сторону медали министр пригласит президента. Что называется, в поля. Туда, где все начинается даже не с саженцев - с сеянцев.
В селекционно-семеноводческий центр под Минском. И получит встречное предложение: разложить перспективы отрасли на отдельном совещании с широким кругом специалистов.
Все же при всем внешнем благополучии лесных запасов копнуть глубже никогда не помешает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позиции лесного хозяйства в экономике страны не пошатнули пандемия и другие вызовы прошлого года. Итоги работы отрасли сегодня обсудили во Дворце Независимости....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)