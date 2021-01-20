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Прощание Трампа и приветствие Байдена: США готовятся к инаугурации
20.01.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Приготовления к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, намеченной на среду, завершаются в Вашингтоне.
Официальные мероприятия для вновь избранного главы Белого дома начнутся в 8:45 (16:45 по минскому времени), слова присяги он произнесет ровно в полдень (20:00).
© REUTERS / TOM BRENNER
Известно, что на церемонии не будет присутствовать Дональд Трамп, который возглавлял страну с 2017 года. Он и первая леди
Трамп простился
Накануне сайт Белого дома распространил прощальное послание Трампа американцам. В нем он назвал себя первым президентом США, который не развязал ни одну новую войну.
"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", — сказал он.
Кроме того, Трамп осудил насилие, которое произошло в стенах Капитолия. Он также отметил, что будет молиться за успехи администрации Джо Байдена в обеспечении процветания и национальной безопасности страны.
Уходящий глава государства заявил, что считает свое пребывание на этом посту успешным и предостерег США от "потери уверенности в своем величии".
Неспокойная ситуация
Обстановка в стране тревожная: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.
К обеспечению безопасности в 30 американских штатах привлечены подразделения Национальной гвардии США, только в Вашингтон и пригороды переброшено более 25 тысяч бойцов.
© REUTERS / Lucas Jackson
Опасения, в частности, вызваны событиями 6 января, когда после призыва со стороны Дональда Трампа
Меры безопасности, предпринятые в свете произошедшего, силовые ведомства США уже назвали беспрецедентными.
Планы Байдена
В течении 10 предстоящих дней Джо Байден должен будет утвердить множество документов, не требующих одобрения конгресса. В топ-листе задач также значится спорный вопрос о
Что касается окружения нового президента, то администрация с момента назначения должна будет начинать каждый рабочий день с противоэпидемической проверки.
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В стране предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за опасений вспышек насилия и беспорядков.
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