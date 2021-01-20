Прощание Трампа и приветствие Байдена: США готовятся к инаугурации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Приготовления к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, намеченной на среду, завершаются в Вашингтоне.

Официальные мероприятия для вновь избранного главы Белого дома начнутся в 8:45 (16:45 по минскому времени), слова присяги он произнесет ровно в полдень (20:00).

Известно, что на церемонии не будет присутствовать Дональд Трамп, который возглавлял страну с 2017 года. Он и первая леди покинут Белый дом утром и отправятся на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, а затем - в свое поместье во Флориде.

Трамп простился

Накануне сайт Белого дома распространил прощальное послание Трампа американцам. В нем он назвал себя первым президентом США, который не развязал ни одну новую войну.

"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", — сказал он.

Кроме того, Трамп осудил насилие, которое произошло в стенах Капитолия. Он также отметил, что будет молиться за успехи администрации Джо Байдена в обеспечении процветания и национальной безопасности страны.

Уходящий глава государства заявил, что считает свое пребывание на этом посту успешным и предостерег США от "потери уверенности в своем величии".

Неспокойная ситуация

Обстановка в стране тревожная: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.

К обеспечению безопасности в 30 американских штатах привлечены подразделения Национальной гвардии США, только в Вашингтон и пригороды переброшено более 25 тысяч бойцов.

Опасения, в частности, вызваны событиями 6 января, когда после призыва со стороны Дональда Трампа в день официального утверждения итогов президентских выборов его сторонники прорвались в здание Капитолия . Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы . В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, он действует до вступления в должность избранного президента США Джо Байдена.

Меры безопасности, предпринятые в свете произошедшего, силовые ведомства США уже назвали беспрецедентными.

Планы Байдена

В течении 10 предстоящих дней Джо Байден должен будет утвердить множество документов, не требующих одобрения конгресса. В топ-листе задач также значится спорный вопрос о снятии мер по ограничению на поездки американцев в страны, которые угрожают безопасности США. Америка также намерена вернуться к обсуждению соглашения о климате.

Что касается окружения нового президента, то администрация с момента назначения должна будет начинать каждый рабочий день с противоэпидемической проверки.

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