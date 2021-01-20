Трамп помиловал 73 человека: кто не попал в этот список?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп не помиловал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности и ЦРУ Эдварда Сноудена: их нет в списке помилованных, который распространил Белый дом.

Всего в этом документе 73 фамилии, еще для семидесяти человек было смягчено наказание. По законам Штатов, президентское помилование не подлежит обжалованию. Многие лидеры использовали эти полномочия, чтобы прекратить судебное преследование в том числе в отношении своих политических сторонников. В список помилованных Трампом однако же не вошел ни он сам, ни члены его семьи, ни адвокат Руди Джулиани.

Прежде, комментируя возможность самопомилования Трампа для канала ABC News, его адвокат Руди Джулиани отметил, что "это было бы полностью оправдано", так как "конституция не ограничивает то, кого мы можем помиловать".

Кого помиловал Трамп в последний день своего срока?

Среди тех, кто попал в список помилованных – бывший бойфренд россиянки Марии Бутиной Пол Эриксон. Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, и если бы не сделала это, тюремный срок мог быть гораздо больше. В конце октября 2019 Бутину депортировали в Россию.

Также Трамп помиловал гражданина Израиля Авиама Селу, осужденного за шпионаж в связи с делом Джонатана Полларда. Обвинение было предъявлено ему еще в 1986 году. Прошение о помиловании Селы поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Израиль "принес полные и недвусмысленные извинения". И попросил о помилование, чтобы закрыть эту печальную главу в американо-израильских отношениях.

В день ухода в отставку Трамп также помиловал своего экс-советника Стивена Бэннона, который вместе с тремя предполагаемыми сообщниками обвинялся в растрате средств, собранных в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.

Читайте также:

Дочь Байдена пожаловалась на негостеприимное поведение Мелании Трамп

Мелании Трамп США могут ввести новые санкции против России

Володин обвинил США в "убийстве демократии"