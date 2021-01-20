МИД Беларуси прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларусь проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.

В пятницу, 15 января, Россия объявила о "начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН". МИД страны подчеркнул, что США вышли из Договора "под надуманным предлогом" и тем самым нанесли ущерб действию ДОН и нарушили "баланс интересов государств-участников".

"Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН", - цитирует Глаза РИА Новости .

Что будет с российскими самолетами?

Два российских самолета Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, а также в контроле результатов испытаний различных вооружений и оценке эффективности учений.

До завершения процедуры выхода из Договора по открытому небу оба Ту-214ОН будут оставаться в резерве.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.

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