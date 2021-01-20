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МИД Беларуси прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
20.01.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Беларусь проанализирует ситуацию с Договором по открытому небу, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз.
В пятницу, 15 января, Россия
"Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора, созданной в соответствии с пунктом 3 раздела II статьи III ДОН", - цитирует Глаза
Что будет с российскими самолетами?
Два российских самолета Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, а также в контроле результатов испытаний различных вооружений и оценке эффективности учений.
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из ДОН.
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МИД РФ объявил о запуске процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) на прошлой неделе, а 22 ноября 2020 года из ДОН вышли США.
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