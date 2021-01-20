«Удобные» изменения в УПК: проверку по уголовным делам можно будет вести вечно

Одним из нововведений Уголовно-процессуального кодекса станет возможность для следственных органов приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок.

На это обратили внимание адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук. Юристы отметили, что ранее срок доследственной проверки после заявления или сообщения о совершении преступления мог составлять максимум полгода (три месяца, плюс еще на три месяца проверка могла продлеваться для каких-то дополнительных действий, например, экспертиз). После полугода следствие было обязано принять решение о возбуждении уголовного дела или отказать в нем.

Однако в обновленном УПК говорится о том, что общий срок проверки должен составлять не более трех месяцев, но сама проверка может быть приостановлена на неопределенный срок по решению начальника вышестоящего следственного подразделения, председателя Следственного комитета или их заместителей (если материалы находятся в производстве следователя) либо прокурора вышестоящего органа прокуратуры, генерального прокурора или их заместителей (если материалы находятся в производстве органа дознания или прокурора), пишет tut.by.

Большинство изменений в УПК, прописанных в Законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», вступает в силу спустя три месяца после официального опубликования, то есть в апреле 2021 года. Право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев появилось у следствия сразу после официального опубликования закона, то есть после 13 января 2021 года. В феврале истекает полугодовой срок по событиям 9-12 августа. Ни одного уголовного дела по фактам пыток, избиений, истязаний со стороны силовиков в Беларуси так и не возбудили, а нововведения дают следственным органам законное право затянуть проверки на неприлично долгие сроки и вовсе не возбуждать уголовные дела.

Акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.

За восемь месяцев в Беларуси было воздбуждено 1000 уголовных дел в отношении людей, которые принимали участие в предвыборной кампании, протестах и другой политической активности.