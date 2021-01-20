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«Удобные» изменения в УПК: проверку по уголовным делам можно будет вести вечно
20.01.2021 13:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Одним из нововведений Уголовно-процессуального кодекса станет возможность для следственных органов приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении уголовного дела на неопределенный срок.
На это
Однако в обновленном УПК говорится о том, что общий срок проверки должен составлять не более трех месяцев, но сама проверка может быть приостановлена на неопределенный срок по решению начальника вышестоящего следственного подразделения, председателя Следственного комитета или их заместителей (если материалы находятся в производстве следователя) либо прокурора вышестоящего органа прокуратуры, генерального прокурора или их заместителей (если материалы находятся в производстве органа дознания или прокурора),
Большинство изменений в УПК, прописанных в Законе «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», вступает в силу спустя три месяца после официального опубликования, то есть в апреле 2021 года. Право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев появилось у следствия сразу после официального опубликования закона, то есть после 13 января 2021 года. В феврале истекает полугодовой срок по событиям 9-12 августа. Ни одного уголовного дела по фактам пыток, избиений, истязаний со стороны силовиков в Беларуси так и не возбудили, а нововведения дают следственным органам законное право затянуть проверки на неприлично долгие сроки и вовсе не возбуждать уголовные дела.
Акции протеста и задержания в Беларуси
За восемь месяцев в Беларуси было воздбуждено 1000 уголовных дел в отношении людей, которые принимали участие в предвыборной кампании, протестах и другой политической активности.
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Одним из нововведений Уголовно-процессуального кодекса станет возможность для следственных органов приостанавливать проверку по заявлению о возбуждении...
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