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Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации Джо Байдена
20.01.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Официальный Минск на церемонии инаугурации Джозефа Байдена представит Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.
Кандидат от демократов
© REUTERS / JEENAH MOON
"Насколько мне известно, в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий. Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли", - рассказал официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
Сейчас Басик возглавляет белорусское посольство в Вашингтоне. Вопрос обмена послами пока окончательно не урегулирован.
Около 10 лет дипмиссии Вашингтона в Беларуси и Минска в США работали без послов. С потеплением отношений, которым сопровождались
Во главе американского посольства в Беларуси
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Согласно официальному протоколу, зарубежные делегации приглашаются на мероприятие на уровне глав дипмиссий.
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