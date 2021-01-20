Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации Джо Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Официальный Минск на церемонии инаугурации Джозефа Байдена представит Временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.

Кандидат от демократов Джо Байден победил на президентских выбора в США , которые прошли в прошлом году. Церемония инаугурации избранного президента назначена на среду. Приглашена на мероприятие и белорусская сторона.

"Насколько мне известно, в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий. Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны. Мы его, разумеется, приняли", - рассказал официальный представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

Сейчас Басик возглавляет белорусское посольство в Вашингтоне. Вопрос обмена послами пока окончательно не урегулирован.

Около 10 лет дипмиссии Вашингтона в Беларуси и Минска в США работали без послов. С потеплением отношений, которым сопровождались визиты в Минск высокопоставленных американских чиновников, удалось решить вопрос и с возвращением послов.

Во главе американского посольства в Беларуси должна встать Джули Фишер. Посольство Беларуси в США должен был возглавить Олег Кравченко, однако он скончался в конце декабря прошлого года.

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