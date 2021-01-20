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Джо Байден готовится к инаугурации. Что мы о нем знаем?
20.01.2021 15:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Совсем недавно Джо Байден был избран президентом США. После инаугурации можно будет официально сказать, что теперь у Штатов старейший президент из всех, кто когда-либо правил этой страной.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Все эти годы Байден не жил незаметной жизнью. Но Sputnik допускает, что канун инаугурации – самое время освежить в памяти некоторые факты о новом американском лидере, за которого проголосовало больше 80 миллионов американцев.
Третья попытка
Итак, Джо Байдену 78 лет. Но он был намного моложе, когда впервые попытался занять президентский пост. В 1987 и в 2007 годах Байден планировал выдвинуться от демократической партии, однако не смог.
Впрочем, выборы-2008 прошли для него успешно. В 2009 и 2017 годах Байден был вице-президентом в правительстве Барака Обамы. И не просто вице-президентом – Обама наградил его Президентской медалью свободы. Это одна из двух высших наград, которую могут получить гражданские лица в США.
Байден работал над сдерживанием мирового финансового кризиса, а также над усилением контроля над распространением оружия. Обама назвал Байдена "лучшим вице-президентом", которого Америка когда-либо видела.
Благодаря долгой работе с Обамой Байден может фактически заявлять права на часть его наследия – среди прочего, закон о доступном здравоохранении и защите пациентов Obama Care, пишет
© REUTERS / ANDREW KELLY
А в 2012 году Байден попал в заголовки после того, как выразил поддержку однополым бракам. Он сделал это раньше президента – заявление Обамы последовало через несколько дней.
Личные трагедии
В личной жизни Байдена было немало тяжелых моментов. Его первая жена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Там же, в машине, находились сыновья – Бо и Хантер, они получили серьезные травмы, но выжили.
Присягу как сенатор он принимал в больничной палате своих сыновей. Тогда Байден подумывал об отставке, чтобы заботиться о детях, но его убедили отказаться от этой идеи. Чтобы иметь возможность видеть своих детей каждый день, он ездил между Дэлавером и Вашингтоном на поезде – полтора часа в одну сторону. И делал так тридцать шесть лет.
Когда Бо Байдену было 46 лет, он умер от рака мозга. Вернула Джо Байдену интерес к жизни и политике его вторая жена – Джилл.
Молодой Байден в сенате
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Эта история уже стоила Байдену неприятностей во время дебатов потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Сенатор от Калифорнии Камалла Харрис – да-да, та самая, что стала вице-президентом при Байдене – припомнила избранному американскому лидеру эти взгляды. Байден настаивал – он противник расизма и его позицию тогда неверно интерпретировали.
Он отметил, что противостоял этой политике только на федеральном уровне, но на уровне штатов не был против того, чтобы представители разных рас ездили в школу в одних автобусах.
В целом же в ранние годы своей деятельности как сенатора он охарактеризовал себя как борец за гражданские права и свободы, справедливую систему здравоохранения, выступал за права пожилых людей.
Еще немного о личном
© AP / Mark Duncan
Кстати, Байден не употребляет алкоголь. И говорит так: "В моей семье было достаточно алкоголиков".
А еще он – второй после Кеннеди американский президент-католик. Когда нация волновалась, ожидая подсчета итогов голосования, Байден и его семья были на мессе.
"Который будет творить историю"
В 1974 году редакция журнала Time включила Байдена, тогда еще сенатора, в число "200 лиц будущего, которые будут творить историю". Какой видит историю США Джо Байден, мы можем узнать уже скоро.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
А пока расскажем, какие планы у его администрации по реформированию повестки Дональда Трампа.
Команда Байдена уже
Чтобы узнать, как изменится Америка при Байдене, придется еще немного подождать. Но чтобы увидеть церемонию инаугурации, ждать осталось совсем недолго – избранный президент произнесет слова присяги около 20:00 по минскому времени.
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До инаугурации сорок шестого президента США Джо Байдена остаются считанные часы. Самое время вспомнить – что мы вообще знаем о новом лидере США?
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