Джо Байден готовится к инаугурации. Что мы о нем знаем?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Совсем недавно Джо Байден был избран президентом США. После инаугурации можно будет официально сказать, что теперь у Штатов старейший президент из всех, кто когда-либо правил этой страной.

Все эти годы Байден не жил незаметной жизнью. Но Sputnik допускает, что канун инаугурации – самое время освежить в памяти некоторые факты о новом американском лидере, за которого проголосовало больше 80 миллионов американцев.

Третья попытка

Итак, Джо Байдену 78 лет. Но он был намного моложе, когда впервые попытался занять президентский пост. В 1987 и в 2007 годах Байден планировал выдвинуться от демократической партии, однако не смог.

Впрочем, выборы-2008 прошли для него успешно. В 2009 и 2017 годах Байден был вице-президентом в правительстве Барака Обамы. И не просто вице-президентом – Обама наградил его Президентской медалью свободы. Это одна из двух высших наград, которую могут получить гражданские лица в США.

Байден работал над сдерживанием мирового финансового кризиса, а также над усилением контроля над распространением оружия. Обама назвал Байдена "лучшим вице-президентом", которого Америка когда-либо видела.

Благодаря долгой работе с Обамой Байден может фактически заявлять права на часть его наследия – среди прочего, закон о доступном здравоохранении и защите пациентов Obama Care, пишет BBC . А тот факт, что он нередко называл Обаму своим братом, обещает симпатии со стороны афроамериканцев.

А в 2012 году Байден попал в заголовки после того, как выразил поддержку однополым бракам. Он сделал это раньше президента – заявление Обамы последовало через несколько дней.

Личные трагедии

В личной жизни Байдена было немало тяжелых моментов. Его первая жена Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Там же, в машине, находились сыновья – Бо и Хантер, они получили серьезные травмы, но выжили.

Присягу как сенатор он принимал в больничной палате своих сыновей. Тогда Байден подумывал об отставке, чтобы заботиться о детях, но его убедили отказаться от этой идеи. Чтобы иметь возможность видеть своих детей каждый день, он ездил между Дэлавером и Вашингтоном на поезде – полтора часа в одну сторону. И делал так тридцать шесть лет.

Когда Бо Байдену было 46 лет, он умер от рака мозга. Вернула Джо Байдену интерес к жизни и политике его вторая жена – Джилл.

Молодой Байден в сенате

Прогрессивными взгляды Байдена были не всегда. В 70-х политик стал сенатором от штата Делавэр – и пробыл на этом посту больше тридцати лет. На заре своей карьеры он занял позицию сторонников сегрегации на юге страны. Байден выступил против того, чтобы черные и белые дети ездили в школу на одном автобусе.

Эта история уже стоила Байдену неприятностей во время дебатов потенциальных кандидатов в президенты от демократов. Сенатор от Калифорнии Камалла Харрис – да-да, та самая, что стала вице-президентом при Байдене – припомнила избранному американскому лидеру эти взгляды. Байден настаивал – он противник расизма и его позицию тогда неверно интерпретировали.

Он отметил, что противостоял этой политике только на федеральном уровне, но на уровне штатов не был против того, чтобы представители разных рас ездили в школу в одних автобусах.

В целом же в ранние годы своей деятельности как сенатора он охарактеризовал себя как борец за гражданские права и свободы, справедливую систему здравоохранения, выступал за права пожилых людей.

Еще немного о личном

А еще Байден – отличный преподаватель. Семь лет он был одним из преподавателей семинара по конституционному праву. На его занятия часто собирались очереди.

Кстати, Байден не употребляет алкоголь. И говорит так: "В моей семье было достаточно алкоголиков".

А еще он – второй после Кеннеди американский президент-католик. Когда нация волновалась, ожидая подсчета итогов голосования, Байден и его семья были на мессе.

"Который будет творить историю"

В 1974 году редакция журнала Time включила Байдена, тогда еще сенатора, в число "200 лиц будущего, которые будут творить историю". Какой видит историю США Джо Байден, мы можем узнать уже скоро.

А пока расскажем, какие планы у его администрации по реформированию повестки Дональда Трампа.

Команда Байдена уже анонсировала возвращение США в ВОЗ, кроме того, Штаты, как ожидается, вновь присоединятся к Парижскому соглашению по климату. Байден также отменит запрет на въезд из нескольких стран с мусульманским большинством. И это только часть первого пакета планов.

Чтобы узнать, как изменится Америка при Байдене, придется еще немного подождать. Но чтобы увидеть церемонию инаугурации, ждать осталось совсем недолго – избранный президент произнесет слова присяги около 20:00 по минскому времени.

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