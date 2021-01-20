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Захарова назвала перенос ЧМ из Минска "политизированным решением"

20.01.2021 17:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Перенос чемпионата мира по хоккею из Минска - политизированное решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Матч ТВ".

"То, что творится вокруг Беларуси, мне кажется, политизировано донельзя во всех направлениях, полгода практически идут эти события", - сказала она. И добавила, что это пример того, как нельзя использовать санкции.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Захарова подчеркнула, что долгое время в политических кругах и на международных площадках многие западные партнеры призывали оказывать на Минск давление, что недопустимо, особенно в спорте.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что и Россия проходила через такие испытания в 2018 году, когда готовилась провести чемпионат мира по футболу. Но по итогу гости турнира убедились, как страна умеет проводить большие спортивные форумы.

Скандальный чемпионат

18 января Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что чемпионат мира по хоккею 2021 года в Минске проводиться не будет. Первоначально форум должны были принять столицы Беларуси и Латвии. Но латвийские политики и спортивные функционеры заявили, что не будут проводить турнир совместно со страной, где власти грубо нарушают права человека.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Как позже прокомментировали в IIHF свое решение: "форум перенесут в другую страну из соображений безопасности". Глава хоккейной федерации Рене Фазель также заявил, что белорусская оппозиция наверняка будет использовать минский чемпионат в своих целях.

В белорусском оргкомитете по проведению мирового первенства назвали вердикт IIHF политически мотивированным и безосновательным.

Решение о новом месте проведения ЧМ-2021 примут до 1 февраля. Есть несколько вариантов: либо первенство состоится только в Латвии, либо в Латвии и Словакии, либо в Латвии и Дании. О своем желании провести чемпионат заявила также Литва.

По плану 84-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 21 мая по 6 июня.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению официального представителя МИД России, на Минск оказывают серьезное давление, в том числе в спортивной сфере, что недопустимо.
 
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