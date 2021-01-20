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Первая вице-президент США: генпрокурор, которая любит кеды и готовить

20.01.2021 19:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Лица Джо Байдена и Камалы Харрис в этом году попали на обложку журнала Time. Редакция выбрала президента и вице-президента "человеком года".

Несколько интересных фактов из жизни Байдена можно прочесть здесь. Но личность его вице-президента не менее интересна. Итак, что мы знаем о первой женщине, которая теперь занимает пост вице-президента США?

На другое побережье в "Черный Гарвард"

Сама Камала родилась в Калифорнии, но история ее семьи не так проста. Мать Камалы – индианка, а отец - ямаец. Оба они были эмигрантами, пишет ВВС.

© REUTERS / MIKE SEGAR
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Камала Харрис к своей идентичности относится просто и называет себя американкой.

Будущий вице-президент поступила в Университет Говарда – один из самых интересных с исторической точки зрения американских вузов. Он считается "Черным Гарвардом". Камала училась в школе, где большинство детей были белыми – тогда как раз запустилась программа десегрегации школ, и потому для нее очень важно было получить высшее образование в другом с расовой точки зрения месте.

Несмотря на то, что ее отец преподавал в Стэнфорде, Камала уехала учиться на другое побережье.

Прокурор, которая любит готовить

В 1990 году Камала начала работать помощником прокурора округа Аламида в своем родном Окленде. Ее специализацией были преступления против половой неприкосновенности.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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В 2003 году ее избрали окружным прокурором Сан-Франциско. О Камале услышали, когда она отказалась потребовать смертную казнь для Дэвида Хилла, которого обвиняли в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Двое сенаторов, а также тогдашний генпрокурор штата Калифорния осудили ее решение. Мэр Окленда даже инициировал расследование – Камалу подозревали в злоупотреблении полномочиями. Но никаких нарушений в ее действиях найти не удалось.

Уже в 2010 году она баллотировалась на должность генерального прокурора Калифорнии. Правда, тогда она обещала использовать эту меру наказания и поддерживать ее в апелляционной инстанции.

В результате Камала Харрис была избрана генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой в истории женщиной, а также первым представителем одновременно афроамериканской и южноазиатской общин, сумевшей занять эту должность. А вскоре Харрис переизбрали на второй срок.

Впрочем, карьера не была безоблачной. Харрис не один раз становилась фигурантом скандалов.

С тех пор как в 2011 году она стала генеральным прокурором Калифорнии, Харрис почти не вмешивалась в дела, связанные с убийствами, совершенными полицией, писала New York Times.

Протестующие в Окленде распространяли листовки, в которых говорилось: "Скажите генеральному прокурору Калифорнии Камале Харрис, чтобы она привлекла к ответственности полицейских-убийц! Это ее работа!"

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Тем не менее ее подход менялся. Во время инаугурационной речи на второй срок на посту генерального прокурора госпожа Харрис заявила, что полицейские силы страны столкнулись с "кризисом доверия". И к концу своего пребывания в должности в 2016 году она предложила несколько расширить полномочия своего офиса по расследованию неправомерных действий полиции.

"Я первая, но не последняя"

А еще Камала любит готовить и иногда не против отказаться от образа классического политика – меняет каблуки на кеды и кроссовки.

Камала не просто стала первой женщиной на посту вице-президента – всего три женщины до нее когда-либо баллотировались на этот пост. Камала, к слову, метила выше – она хотела представлять демократов в президентской гонке. Правда, тут ее обошел Джо Байден.

Слова Камалы Харрис должны вдохновить многих женщин: "Хоть я буду первой женщиной в этом офисе, я не буду последней".

 
 
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По крайней мере один факт о Камале Харрис знают все, кто хоть немного следил за американской предвыборной гонкой: впервые вице-президентом США станет женщина. Что...
 
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