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ЦИК Кыргызстана объявил Жапарова победителем президентских выборов

20.01.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. ЦИК Кыргызстана официально объявил Садыра Жапарова победителем президентских выборов, соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома страны в среду.

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"У него 79,2% голосов", – назвала окончательные данные глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, выборы главы государства были назначены после того, как Сооронбай Жээнбеков подал в отставку из-за ситуации, сложившейся в стране после парламентских выборов. Они состоялись 10 января, одновременно с референдумом по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. 

Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров (он был премьер-министром и исполнял обязанности президента до выборов) – за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. Второе место занял Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).

По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления – 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

 
Теги: Минск
 
 
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Выборы президента состоялись 10 января, одновременно с референдумом по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%. 
 
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