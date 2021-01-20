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ЦИК Кыргызстана объявил Жапарова победителем президентских выборов
20.01.2021 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв - Sputnik. ЦИК Кыргызстана официально объявил Садыра Жапарова победителем президентских выборов, соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома страны в среду.
"У него 79,2% голосов", – назвала окончательные данные глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
Напомним, выборы главы государства были назначены после того, как Сооронбай Жээнбеков
Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров (он был премьер-министром и исполнял обязанности президента до выборов) – за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. Второе место занял Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).
По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления – 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.
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Выборы президента состоялись 10 января, одновременно с референдумом по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.
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