ЦИК Кыргызстана объявил Жапарова победителем президентских выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. ЦИК Кыргызстана официально объявил Садыра Жапарова победителем президентских выборов, соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома страны в среду.

"У него 79,2% голосов", – назвала окончательные данные глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, выборы главы государства были назначены после того, как Сооронбай Жээнбеков подал в отставку из-за ситуации, сложившейся в стране после парламентских выборов. Они состоялись 10 января, одновременно с референдумом по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

Согласно данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, на выборах победил Жапаров (он был премьер-министром и исполнял обязанности президента до выборов) – за него проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. Второе место занял Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).

По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления – 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.