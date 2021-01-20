Аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Официальные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter после инаугурации переданы администрации нового страны президента Джо Байдена, сообщил в среду представитель соцсети Ник Пачилио.

"Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter перешли от администрации Трампа к администрации Байдена", – написал он.

Institutional White House Twitter accounts have now been transitioned from the Trump administration to the Biden administration. — Nick Pacilio (@NickPacilio) January 20, 2021

Речь идет об официальных страницах президента США (@POTUS), первой леди (@FLOTUS), Белого дома (@WhiteHouse), вице-президента (@VP) и пресс-секретаря (@PressSec).

Для супруга вице-президента Камалы Харрис – Дага Эмхоффа – создали специальный аккаунт "второго джентльмена" – @SecondGentleman.

По словам Пачилио, с настоящего времени учетные записи членов администрации Дональда Трампа будут храниться в архивах открытого доступа.