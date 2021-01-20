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Аккаунты Белого дома в Twitter переданы администрации Байдена
21.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Официальные аккаунты Белого дома в социальной сети Twitter после инаугурации переданы администрации нового страны президента Джо Байдена, сообщил в среду представитель соцсети Ник Пачилио.
"Ведомственные аккаунты Белого дома в Twitter перешли от администрации Трампа к администрации Байдена", – написал он.
Речь идет об официальных страницах президента США (@POTUS), первой леди (@FLOTUS), Белого дома (@WhiteHouse), вице-президента (@VP) и пресс-секретаря (@PressSec).
Для супруга вице-президента Камалы Харрис – Дага Эмхоффа – создали специальный аккаунт "второго джентльмена" – @SecondGentleman.
По словам Пачилио, с настоящего времени учетные записи членов администрации Дональда Трампа будут храниться в архивах открытого доступа.
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Для супруга вице-президента Камалы Харрис – Дага Эмхоффа – создали специальный аккаунт "второго джентльмена".
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