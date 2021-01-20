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Китай вводит санкции в отношении 28 граждан США

21.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. Китай вводит санкции в отношении 28 граждан США, в их числе – Майк Помпео, говорится в заявлении МИД КНР.

© Sputnik / Нина Зотина
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В качестве причины санкционных мер названы вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов.

"В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР", – говорится в заявлении ведомства.

В список лиц, в отношении которых Китай решил ввести санкции, вошли госсекретарь в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкл Помпео, а также занимавшие посты главы Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощника президента по национальной безопасности Роберт О'Брайена и постоянного представителя США при ООН Келли Крафт. В него также включены Мэтью Поттинджер (экс-замсоветник Трампа по нацбезопасности), Алекс Азар (экс-глава минздрава), Джон Болтон (экс-советник по нацбезопасности), Стивен Бэннон (экс-советник по политическим и стратегическим вопросам), Кейт Крач (замглава госдепа).

"Указанным лицам и членам их семей запрещен въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао. Для указанных лиц и связанных с ними организаций и компаний вводятся ограничения на ведение бизнеса с Китаем", – говорится в заявлении.

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Теги: Минск
 
 
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Причина санкционных мер – вмешательство во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов, заявили в МИД страны.
 
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