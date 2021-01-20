МИД РФ обозначил ожидания от новой администрации США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 янв - Sputnik. Москва рассчитывает, что новая администрация США займет более конструктивную позицию в диалоге с РФ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного по случаю вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена.

Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, отмечается в заявлении.

"Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении", – сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства вскоре после начала инаугурации нового президента США Джо Байдена.

"Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов", – подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ указали, что российское видение возможности сохранить ДСНВ, ранее направленное американской стороне, полностью сохраняет свою актуальность. Оно основывается на предложении совместно выработать новое "уравнение безопасности", в котором бы были учтены все факторы стратегической стабильности – в том числе развитие вооружений и военных технологий, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении отмечается и необходимость сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на "всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон".

Российский МИД также обратил внимание на важность предметного разговора по теме обеспечения безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

Инаугурация Байдена прошла 20 января в Вашингтоне.

Читайте также: