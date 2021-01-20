|
МИД РФ обозначил ожидания от новой администрации США
21.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв - Sputnik. Москва рассчитывает, что новая администрация США займет более конструктивную позицию в диалоге с РФ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного по случаю вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена.
Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок, отмечается в заявлении.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
"Очевидно, что практическая реализация этих идей подразумевает сложную и во многом новаторскую работу. Считаем, что продление ДСНВ на пятилетний срок способствовало бы достижению успеха на данном направлении", – сказано в комментарии, опубликованном на сайте ведомства вскоре после начала инаугурации нового президента США Джо Байдена.
"Со своей стороны готовы к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов", – подчеркивается в заявлении.
В МИД РФ указали, что российское видение возможности сохранить ДСНВ, ранее направленное американской стороне, полностью сохраняет свою актуальность. Оно основывается на предложении совместно выработать новое "уравнение безопасности", в котором бы были учтены все факторы стратегической стабильности – в том числе развитие вооружений и военных технологий, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В заявлении отмечается и необходимость сфокусировать внимание Москвы и Вашингтона на "всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон".
Российский МИД также обратил внимание на важность предметного разговора по теме обеспечения безопасности космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Инаугурация Байдена
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия считает целесообразным продление договора СНВ с Соединенными Штатами на максимально предусмотренный пятилетний срок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)