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Первые шаги и перспективы: Байден вступил в должность президента США
21.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Джо Байден,
В этот же день он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
"Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединенных Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения начиная с 6 июля 2021. Соединенные Штаты намерены остаться членом Всемирной организации здравоохранения", - говорится в письме Белого дома.
По мнению главы Белого дома, ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с пандемией и прочими угрозами здоровью человечества. Поэтому США будут принимать участие в этой борьбе.
Предыдущий американский президент Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года.
Сила климата
Парижское соглашение по климату вступит в силу для США, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Джо Байден подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при предыдущей администрации.
© Sputnik / Александр Вильф
"Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года", - сказано в сообщении.
Новый американский лидер в ходе избирательной кампании декларировал, что одной из главных его целей будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение.
Встречные перспективы
Перспектива встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в этом году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, заявил в интервью
"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", - сказал российский дипломат.
По словам главы дипломатической миссии, любые планы нужно обсуждать и согласовывать с новой администрацией Соединенных Штатов.
Альфа и омега
Россия будет оценивать внешнюю политику США по действиям, а не риторике, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Ранее в конгрессе были сделаны заявления, суть которых сводится к обеспокоенности американских политиков влиянием России и ее действиями в Арктике и космосе. В этой связи в США хотят сформировать стратегию сдерживания Москвы.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена - не наше дело. Исходим из того, что президент США - как всякий руководитель - подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики", - пояснил российский дипломат.
По словам главы дипмиссии, в Москве "далеки от радужных ожиданий. Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики".
Непростые выборы
Кандидат от демократов
Вместе с Байденом в должность вступила и вице-президент Камала Харрис.
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При администрации Дональда Трампа США вышли из ряда международных форматов и договоренностей, теперь Вашингтон намерен отказаться от принятых ранее решений.
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