Первые шаги и перспективы: Байден вступил в должность президента США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Джо Байден, вступив в должность президента США , отменил ряд указов предыдущего главы государства Дональда Трампа.

В этот же день он направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Этим письмом правительство Соединенных Штатов отзывает письмо от 6 июля 2020 года, в котором говорилось, что правительство Соединенных Штатов намерено выйти из Всемирной организации здравоохранения начиная с 6 июля 2021. Соединенные Штаты намерены остаться членом Всемирной организации здравоохранения", - говорится в письме Белого дома.

По мнению главы Белого дома, ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с пандемией и прочими угрозами здоровью человечества. Поэтому США будут принимать участие в этой борьбе.

Предыдущий американский президент Дональд Трамп в начале июля прошлого года направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Процесс выхода должен был завершиться в июле 2021 года.

Сила климата

Парижское соглашение по климату вступит в силу для США, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Джо Байден подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при предыдущей администрации.

"Парижское соглашение вступит в силу для Соединенных Штатов 19 февраля 2021 года", - сказано в сообщении.

Новый американский лидер в ходе избирательной кампании декларировал, что одной из главных его целей будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение.

Встречные перспективы

Перспектива встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в этом году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий", - сказал российский дипломат.

По словам главы дипломатической миссии, любые планы нужно обсуждать и согласовывать с новой администрацией Соединенных Штатов.

Альфа и омега

Россия будет оценивать внешнюю политику США по действиям, а не риторике, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ранее в конгрессе были сделаны заявления, суть которых сводится к обеспокоенности американских политиков влиянием России и ее действиями в Арктике и космосе. В этой связи в США хотят сформировать стратегию сдерживания Москвы.

"Оценивать кандидатуры во внешнеполитической команде Джо Байдена - не наше дело. Исходим из того, что президент США - как всякий руководитель - подбирает себе тех специалистов, которые пользуются его доверием. Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики", - пояснил российский дипломат.

По словам главы дипмиссии, в Москве "далеки от радужных ожиданий. Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах. Системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики".

Непростые выборы

Кандидат от демократов Джо Байден стал 46-м президентом США, победив на выборах , которые прошли в ноябре прошлого года. Его соперником был 45-й президент Дональд Трамп, который не признал итоги выборов и оспаривал их в суде. Он не захотел встретиться с Байденом до начала церемонии, нарушив традицию, существовавшую последние 150 лет. На инаугурации Трамп также присутствовать отказался, покинув Белый дом на вертолете за несколько часов до мероприятия.

Вместе с Байденом в должность вступила и вице-президент Камала Харрис. Инаугурация прошла 20 января.

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