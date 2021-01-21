Лукашенко требует ужесточить наказание за неуплату налогов: «Ввести американские законы»

Александр Лукашенко сегодня провел совещание с Совмином, на котором потребовал максимально ужесточить наказание за неуплату налогов и выдачу зарплат в конвертах. Раз по-хорошему не получается договориться с народом, Лукашенко хочет «внести в наше законодательство американские законы»: за неуплату налогов – сроки до 15 и более лет.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Капитальная задача

Лукашенко поставил «капитальную» задачу перед правительством страны – максимально ужесточить наказание за неуплату налогов.

«Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и неуплата налогов — там бешеные сроки до 15 и больше лет. А у нас норма: целые отрасли уходят в тень, жулики уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в нашей стране многие получают зарплаты в конверте и такая практика процветает.

«Жесточайшее наказание. Примите это к исполнению немедленно», - приказал Лукашенко.

О госинвестпрограмме

«Я первый раз не подписал с ходу государственную инвестпрограмму. Знаете, что меня удивляет? Потеря отдельными членами правительства, а может быть правительством в целом, реалий, в которых мы живем», - сообщил Александр Лукашенко.

Под реалиями он понимает «пандемию, COVID и прочие вопросы…».

По мнению Лукашенко, в программе слишком много лишних социальных проектов, без которых можно обойтись. Он привел пример, что правительство обсуждает благоустройство парка и прокладывание дорожек, которые не являются сейчас приоритетными, а главное – не принесут завтра денег, если сегодня туда их вложить.

«Сегодня парк надо благоустраивать за бюджетные средства? А где инициатива? И самое главное — это что, актуально сегодня с учетом той обстановки, которая в мире существует?».

Напомнил Лукашенко, что в государстве лишних денег нет, а особенно на те сферы и проекты, которые, по его словам, сами должны приносить доход.

О приватизации

Лукашенко высказал свое мнение о приватизации:

«Не дай бог, вы меня не разубедите, что вы потихоньку вот таким образом подталкиваете приватизацию, продажу предприятий. Или таким образом поступаете, что мы потом не открутим назад. По приватизации мы концептуально определились, и это принято народом».

Он готов предоставить полную свободу развитию частной собственности или частно-государственного партнерства и приказал трогать «то, что создано народом» только в крайнем случае.

Агроэкотуризм– популярный отдых в селе

Лукашенко рассказал, что он стоял у истоков развития агроэкотуризма, а сейчас это развитый сектор экономики и очень популярный (особенно из-за пандемии) вид отдыха для туристов и самих белорусов.

Правительство выступает за продление действующих условий для агроэкоусадеб и сохранение льготного кредитования до 2030 года для поддержки бизнеса.

«Надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия. Я не против поддерживать их и дальше», - продолжил Лукашенко.

Он поручил правительству тщательно изучить деятельность агроусадеб, чтобы они занимались именно туристическими услугами, а не иным бизнесом «под прикрытием».