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Актуальные социально-экономические аспекты развития страны

А. Лукашенко: Свободных денег нет, тем более для объектов, которые сами должны приносить доход

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ряд предложений правительства рассматривают во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни...

Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.К разговору приглашен широкий круг участников, в том числе ключевые представители вертикали власти,. Обсуждается инвестпрограмма на этот год, реализация в ее рамках наиболее значимых проектов. Президент не раз замечал: экономика - это главное. Среди приоритетов четкая и продуманная инвестиционная программа, где вложение каждого рубля должно быть финансово обосновано.На повестке - корректировка законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ. Это важные для экономики документы, которые регламентируют создание, работу и ликвидацию коммерческих организаций. Правительство также предлагает урегулировать отдельные нюансы в сфере энергетики. В частности, разрешить производителям продавать излишки электроэнергии в любую область страны, а также рассмотреть возможность продления действующих условий для агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты. Туристическая сфера сильнее других пострадала от пандемии. Предложения правительства помогут поддержать бизнес в сложные времена.