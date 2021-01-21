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Ряд предложений правительства рассматривают во Дворце Независимости

21.01.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества. 

Актуальные социально-экономические аспекты развития страны

К разговору приглашен широкий круг участников, в том числе ключевые представители вертикали власти,отвечающие за социально-экономические аспекты развития страны. Обсуждается инвестпрограмма на этот год,  реализация в ее рамках наиболее значимых проектов.  Президент не раз замечал:  экономика  - это главное.  Среди приоритетов  четкая и продуманная инвестиционная программа, где вложение каждого рубля должно быть финансово обосновано.

Ряд предложений правительства рассматривают во Дворце Независимости


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На повестке - корректировка законодательства по вопросам деятельности хозяйственных обществ. Это важные для экономики документы, которые регламентируют создание, работу и ликвидацию коммерческих организаций. Правительство также предлагает урегулировать отдельные нюансы в сфере энергетики. В частности, разрешить производителям продавать излишки электроэнергии в любую область страны, а также рассмотреть возможность продления действующих условий для агроэкобизнеса, сохранив льготные кредиты. Туристическая сфера сильнее других пострадала от пандемии. Предложения правительства помогут поддержать бизнес в сложные времена.  
 
 
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Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совета Министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни...
 
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