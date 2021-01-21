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Лавров осудил решение США о включении Кубы в список спонсоров терроризма
21.01.2021 19:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Вашингтона о включении Кубы в американский список стран-спонсоров терроризма, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства России в четверг.
Стороны обсудили актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере.
Как сообщает пресс-служба МИД РФ, дипломаты выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.
Лавров подчеркнул созвучие позиций в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций.
"Подтверждена солидарная позиция о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США", - говорится в сообщении МИД.
Куба была внесена в список стран-спонсоров терроризма Госдепартаментом США в январе "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов".
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Телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей состоялся 21 января.
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