|
Меркель подтвердила, что не собирается участвовать в выборах в 2021 году
22.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель снова заявила, что не планирует участвовать в выборах, которые пройдут в текущем году.
HANNIBAL HANSCHKE
"Я хотела бы, с точки зрения последних дебатов о формировании правительства, чтобы следующее правительство ФРГ было бы сформировано очень быстро. Я больше не приму участия ни в каком политическом контексте", – сказала она в Берлине на пресс-конференции.
Выборы в бундестаг, по результатам которых будет сформировано новое правительство страны, состоятся 26 сентября. Ранее Меркель уже говорила, что уйдет из политики после них.
Кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет претендентом на пост канцлера, решат на партийных консультациях, которые должны состояться в ближайшие месяцы.
На минувшей неделе при помощи онлайн-голосования ХДС
Меркель еще в 2018 году пообещала, что уходит с поста главы правительства после выборов 2021 года, также она отвергла возможность претендовать на какой-либо пост в руководстве Евросоюза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер уже несколько раз говорила о своем уходе из политики, она также заявляла, что не планирует работать и в структурах ЕС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)