Меркель подтвердила, что не собирается участвовать в выборах в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель снова заявила, что не планирует участвовать в выборах, которые пройдут в текущем году.

"Я хотела бы, с точки зрения последних дебатов о формировании правительства, чтобы следующее правительство ФРГ было бы сформировано очень быстро. Я больше не приму участия ни в каком политическом контексте", – сказала она в Берлине на пресс-конференции.

Выборы в бундестаг, по результатам которых будет сформировано новое правительство страны, состоятся 26 сентября. Ранее Меркель уже говорила, что уйдет из политики после них.

Кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет претендентом на пост канцлера, решат на партийных консультациях, которые должны состояться в ближайшие месяцы.

На минувшей неделе при помощи онлайн-голосования ХДС избрала нового лидера – премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалиия Армина Лашета.

Меркель еще в 2018 году пообещала, что уходит с поста главы правительства после выборов 2021 года, также она отвергла возможность претендовать на какой-либо пост в руководстве Евросоюза.