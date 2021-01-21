СМИ сообщили о желании Байдена продлить ДСНВ на пять лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", - говорится в сообщении газеты.

Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном - 5 февраля.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к диалогу по продлению ДСНВ, и шанс договориться с Вашингтоном есть. "Мяч на стороне Вашингтона - ждем конструктивных предложений", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

Трамп считал ДСНВ невыгодным

Предшественник Байдена Дональд Трамп объявил ДСНВ невыгодным для Вашингтона. Экс-президент пытался инициировать новый документ с привлечением к переговорам Китая.

Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Президент России Владимир Путин предложил продлить договор без всяких условий на год, при этом Москва заявила о готовности вместе с Вашингтоном взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, но без дополнительных требований. Но тогда американские власти не приняли предложение российской стороны.

Антонов отметил, что администрация Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".