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СМИ сообщили о желании Байдена продлить ДСНВ на пять лет
22.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв – Sputnik. Президент США Джо Байден намерен продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"Президент Байден добивается пятилетнего продления единственного оставшегося договора с Россией, ограничивающего два крупнейших в мире ядерных арсенала, всего за несколько дней до истечения срока его действия", - говорится в сообщении газеты.
Источник отмечает, что решение о продлении связано с приближающимся крайним сроком для продления договора Вашингтоном - 5 февраля.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва открыта к диалогу по продлению ДСНВ, и шанс договориться с Вашингтоном есть. "Мяч на стороне Вашингтона - ждем конструктивных предложений", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
Трамп считал ДСНВ невыгодным
Предшественник Байдена Дональд Трамп объявил ДСНВ невыгодным для Вашингтона. Экс-президент пытался инициировать новый документ с привлечением к переговорам Китая.
© AP / Steve Helber
Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Президент России Владимир Путин
Антонов отметил, что администрация Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению ДСНВ-3 и по сути "превратила единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга".
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Высокопоставленный чиновник из американской администрации заявляет, что продление ДСНВ "явно отвечает интересам национальной безопасности США".
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