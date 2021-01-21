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Пелоси: Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа

22.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 янв - Sputnik. Конгресс готов к началу процесса над экс-президентом Дональдом Трампом в рамках импичмента, заявила журналистам на брифинге спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг.

Спикер пока не готова назвать точных дат, когда это произойдет, однако она подчеркнула, что нужно дождаться, чтобы сенат возобновил работу.

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"Они уже проинформировали нас, что они готовы к получению, остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", - сказала Пелоси.

По ее словам, в ближайшие дни она будет вести переговоры о том, когда сенат будет готов начать судебный процесс над Трампом.

Также Пелоси заявила, что у администрации экс-президента США Дональда Трампа не было плана по производству и доставке вакцины от COVID-19. Она назвала такое поведение "очередным в серии ужасно неэффективного подхода к этому".

Суть дела

Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Он обвиняется по одной статье – подстрекательство к мятежу. Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды подвергнулся импичменту. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках процедуры импичмента, однако Сенат в начале 2020 года его оправдал.

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На этот раз процедуру импичмента запустили из-за высказываний Трампа 6 января. Тогда его сторонники собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в поддержку Трампа, ворвались в Конгресс, попытавшись помешать утверждению итогов президентских выборов, которые выиграл Джозеф Байден. В Конгрессе демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали отстранить его от власти.

Также в знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, где погибли несколько человек, некоторые чиновники администрации США подали в отставку.

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Теги: Минск
 
 
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Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа, он обвиняется по одной статье – подстрекательство к мятежу.
 
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