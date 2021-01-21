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Пелоси: Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа
22.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв - Sputnik. Конгресс готов к началу процесса над экс-президентом Дональдом Трампом в рамках импичмента, заявила журналистам на брифинге спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг.
Спикер пока не готова назвать точных дат, когда это произойдет, однако она подчеркнула, что нужно дождаться, чтобы сенат возобновил работу.
"Они уже проинформировали нас, что они готовы к получению, остаются вопросы о том, как будет происходить сам процесс. Но мы готовы", - сказала Пелоси.
По ее словам, в ближайшие дни она будет вести переговоры о том, когда сенат будет готов начать судебный процесс над Трампом.
Также Пелоси заявила, что у администрации экс-президента США Дональда Трампа не было плана по производству и доставке вакцины от COVID-19. Она назвала такое поведение "очередным в серии ужасно неэффективного подхода к этому".
Суть дела
Палата представителей Конгресса США 13 января
На этот раз
Также в знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, где погибли несколько человек, некоторые чиновники администрации США подали в отставку.
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Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа, он обвиняется по одной статье – подстрекательство к мятежу.
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