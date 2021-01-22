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Забастовщики «Беларуськалия» прокомментировали предложение восстановиться на работе

22.01.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Участники стачки «Беларуськалия» рассказали причину, по которой им предлагают восстановиться на рабочих местах, и условия, при которых шахтеры приступят к работе. Об этом сообщает телеграм-канал стачкома.

Бастующие шахтеры начали свое сообщение со слов о том, что они не намерены вести никакие переговоры с руководством предприятия.

«Предложение возобновить членов стачки на работу — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить стачку», - заявили забастовщики.

Шахтеры уверены, что даже если они вернутся сейчас на рабочие места, их увольнение – дело времени, стоит только ситуации успокоиться.

Однако самая главная причина, по которой они отказываются приступить к работе – не выполненные их «законные требования». Бастующие выдвинули следующие условия:

  • Признать выборы недействительными и провести новые,
  • Привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за приступление против народа и фальсификацию выборов,
  • Прекратить преследовать из-за гражданской позиции,
  • Освободить всех политзаключенных и участников протестов,
  • Завести уголовные дела на силовиков, нарушивших закон.

 


Напомним, вчера руководство ОАО «Беларуськалий» заявило, что готово принять обратно на работу уволенных сотрудников, если они напишут соответствующие заявления. Также на сайте предприятия вчера появилась информация о готовности сотрудничать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промбезопасности.

 

 
 
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Участники стачки «Беларуськалия» рассказали причину, по которой им предлагают восстановиться на рабочих местах, и условия, при которых шахтеры приступят к работе....
 
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