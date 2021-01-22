Забастовщики «Беларуськалия» прокомментировали предложение восстановиться на работе

Участники стачки «Беларуськалия» рассказали причину, по которой им предлагают восстановиться на рабочих местах, и условия, при которых шахтеры приступят к работе. Об этом сообщает телеграм-канал стачкома.

Бастующие шахтеры начали свое сообщение со слов о том, что они не намерены вести никакие переговоры с руководством предприятия.

«Предложение возобновить членов стачки на работу — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить стачку», - заявили забастовщики.

Шахтеры уверены, что даже если они вернутся сейчас на рабочие места, их увольнение – дело времени, стоит только ситуации успокоиться.

Однако самая главная причина, по которой они отказываются приступить к работе – не выполненные их «законные требования». Бастующие выдвинули следующие условия:

Признать выборы недействительными и провести новые,

Привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за приступление против народа и фальсификацию выборов,

Прекратить преследовать из-за гражданской позиции,

Освободить всех политзаключенных и участников протестов,

Завести уголовные дела на силовиков, нарушивших закон.