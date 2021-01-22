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Забастовщики «Беларуськалия» прокомментировали предложение восстановиться на работе
22.01.2021 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Участники стачки «Беларуськалия» рассказали причину, по которой им предлагают восстановиться на рабочих местах, и условия, при которых шахтеры приступят к работе. Об этом
Бастующие шахтеры начали свое сообщение со слов о том, что они не намерены вести никакие переговоры с руководством предприятия.
«Предложение возобновить членов стачки на работу — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить стачку», - заявили забастовщики.
Шахтеры уверены, что даже если они вернутся сейчас на рабочие места, их увольнение – дело времени, стоит только ситуации успокоиться.
Однако самая главная причина, по которой они отказываются приступить к работе – не выполненные их «законные требования». Бастующие выдвинули следующие условия:
Напомним, вчера руководство ОАО «Беларуськалий»
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Участники стачки «Беларуськалия» рассказали причину, по которой им предлагают восстановиться на рабочих местах, и условия, при которых шахтеры приступят к работе....
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