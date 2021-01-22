Макей: минувший год был для Беларуси сложным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв - Sputnik. Минувший год для Беларуси был сложным, в том числе в человеческом плане, сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

Ранее с днем дипломатического работника сотрудников белорусского МИД поздравил глава государства Александр Лукашенко.

По словам министра иностранных дел, важен не сам профессиональный праздник и дата, а то с чем к ней подошли белорусские дипломаты.

"Развитие национальной дипломатии неразрывно связано с развитием белорусской государственности", - отметил Макей.

После чего добавил, что защита национального суверенитета требует постоянного повышения планки усилий от отечественных дипломатов.

По мнению главы МИД, важнейшей задачей остается обеспечение благоприятных внешнеполитических условий для республики.

"Прошедший год для нашего министерства и всей страны был сложным и не только в профессиональном, но и человеческом плане. Были потери, в том числе,невосполнимые", - констатировал он.

Макей обратил внимание, что несмотря на то, что в силу ряда причин многое из намеченного не удалось реализовать, проделанная внешнеполитическим ведомством работа довольно весомая.

По его мнению, отдельной высокой оценки заслуживает работа по организации возвращения на родину белорусов, попавших в сложную ситуацию за рубежом. "Главное в нашей работе - это интересы каждого белоруса", - заверил министр иностранных дел.

После чего особо отметил, что "с каждым годом ситуация становится более напряженной и трудно прогнозируемой".

"Впереди нас ждет весьма непростой период, связанный как с внешними факторами, так и теми, что нам предстоит пройти внутри страны", - напомнил Макей.

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