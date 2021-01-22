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Заработал Telegram-канал Всебелорусского народного собрания
22.01.2021 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Заработал Telegram-канал VI Всебелорусского народного собрания. Сейчас у него 377 подписчиков.
Канал появился в популярном мессенджере 18 января. Пока в нем публикуются только мнения участников предстоящего съезда.
Народный форум
Осенью 2020 года Александр Лукашенко объявил о планах по проведению
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий
На мероприятие приедут 2700 участников, их
Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представители Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.
Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а их роль повысить.
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Собрание запланировано на первую половину февраля, за месяц у "народного вече" появился свой канал в популярном мессенджере.
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