Заработал Telegram-канал Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Заработал Telegram-канал VI Всебелорусского народного собрания. Сейчас у него 377 подписчиков.

Канал появился в популярном мессенджере 18 января. Пока в нем публикуются только мнения участников предстоящего съезда.

Народный форум

Осенью 2020 года Александр Лукашенко объявил о планах по проведению VI Всебелорусского народного собрания .

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представители Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.

Ранее Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, избирать делегатов на пятилетний срок, а их роль повысить.

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