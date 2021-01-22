Процесс импичмента Трампу предлагают начать в середине февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Республиканцы предлагают начать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в середине февраля, следует из заявления лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

Палата представителей Конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в Сенат.

"Я отослал предложения по расписанию первых стадий предстоящего процесса по импичменту лидеру (демократов Чаку) Шумера и рассчитываю продолжить обсуждение с ним", - говорится в заявлении Макконнелла.

По его словам, все стороны этого процесса, в том числе и сам бывший президент, заслуживают "полного и честного процесса". Он добавил, что "во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку".

Макконнелл выступил с инициативой зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а затем, 4, 11 и 13 февраля, установить сроками обмена предварительными документами между Трампом и обвинителями из палаты представителей.