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Процесс импичмента Трампу предлагают начать в середине февраля

22.01.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Республиканцы предлагают начать процесс по импичменту экс-президенту США Дональду Трампу в середине февраля, следует из заявления лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
Пелоси: Конгресс готов начать процесс по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США 13 января вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ должен быть направлен в Сенат.

"Я отослал предложения по расписанию первых стадий предстоящего процесса по импичменту лидеру (демократов Чаку) Шумера и рассчитываю продолжить обсуждение с ним", - говорится в заявлении Макконнелла.

По его словам, все стороны этого процесса, в том числе и сам бывший президент, заслуживают "полного и честного процесса". Он добавил, что "во время сильных политических страстей абсолютно необходимо не позволять проводить процесс на скорую руку".

Макконнелл выступил с инициативой зачитать статьи импичмента в сенате 28 января, а затем, 4, 11 и 13 февраля, установить сроками обмена предварительными документами между Трампом и обвинителями из палаты представителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер республиканцев в Сенате предложил, чтобы обвинители из числа членов Палаты представителей передали сенаторам статьи по импичменту Трампа 28 января.
 
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