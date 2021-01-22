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Беларусь решит вопрос о выходе из ДОН после уведомления от РФ

22.01.2021 12:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Минск решит вопрос выхода из Договора по открытому небу (ДОН) или определит новый порядок участия после получения официального уведомления о выходе из него России, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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МИД России 15 января заявила о запуске процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Тогда во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что после выхода из ДОН США был нарушен баланс интересов государств-участников  и "нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности".

"По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур", - цитирует РИА Новости ответ Воинова.

Он напомнил, что согласно с пунктом 2 статьи XV договора, государство-участник, которое собирается выйти из ДОН, должно сообщить о решении не позднее, чем за полгода до предполагаемой даты выхода. Также депозитарии "незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении".

Что такое Договор по открытому небу?

© CC BY-SA 3.0 / Oleg Belyakov
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Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Действовать ДОН начал с 2002 года, он позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.

В конце мая прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Как утверждают власти Штатов, повод - использование Россией ДОН как инструмент "военного принуждения". В Москве эти обвинения отвергали. Штаты завершили процедуру выхода из ДОН 22 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.
 
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