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Несмотря на пандемию, Могилевская область по итогам 2020 года сработала стабильно

Еще на 5 лет продлена программа развития для юго-востока региона, которому в 80-е пришлось непросто

Эта земля серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы привлечь инвестиции и бизнес, предусмотрели преференции. Создали условия и для закрепления молодых специалистов, помогли им обзавестись собственными квадратами.









Новая программа дает возможность получить арендное жилье в собственность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с губернатором Могилевской области Инвестпроекты, строительство социально значимых объектов и программа развития юго-востока Могилевщины. Эти вопросы президент сегодня обсудил с губернатором...

Инвестпроекты, строительство социально значимых объектов и программа развития юго-востока Могилевщины. Эти вопросы президент сегодня обсудил с губернатором региона Леонидом Зайцем.Выросли промышленное производство, товарооборот, заработная плата. Более того, область - лидер в республике по росту валового регионального продукта (почти 101 %). Конечно, не все успели, где-то не без проблем. Да и нынешние события в мире каждый проект делают двойным испытанием. Но президент дал понять руководителю региона: внешние факторы уж точно не станут поблажкой.Его можно выкупить всего за 10 % от стоимости. Правда, проживать в районе нужно не менее 10 лет. Есть и еще один вариант: за эту же стоимость можно приобрести невостребованное жилье. Для этого проживать в районе достаточно всего три года.