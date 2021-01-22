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Президент встретился с губернатором Могилевской области

22.01.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Инвестпроекты, строительство социально значимых объектов и программа развития юго-востока Могилевщины. Эти вопросы президент сегодня обсудил с губернатором региона Леонидом Зайцем. 

Несмотря на пандемию, Могилевская область по итогам  2020 года сработала стабильно

Выросли промышленное производство, товарооборот, заработная плата. Более того, область  - лидер в республике по росту валового регионального продукта (почти 101 %). Конечно, не все успели, где-то  не без проблем. Да и нынешние события в мире каждый проект делают двойным испытанием. Но президент дал понять руководителю региона:  внешние факторы уж точно не станут поблажкой.

Еще на 5 лет продлена программа развития для юго-востока региона, которому в 80-е пришлось непросто

Эта земля серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы привлечь инвестиции и бизнес, предусмотрели преференции. Создали условия и для закрепления молодых специалистов, помогли им обзавестись собственными квадратами.

Президент встретился с губернатором Могилевской области

Новая программа дает возможность получить арендное жилье в собственность

Его можно выкупить всего за 10 % от стоимости. Правда, проживать в районе нужно не менее 10 лет. Есть и еще один вариант: за эту же стоимость можно приобрести невостребованное жилье. Для этого проживать в районе достаточно всего три года.

 
 
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Инвестпроекты, строительство социально значимых объектов и программа развития юго-востока Могилевщины. Эти вопросы президент сегодня обсудил с губернатором...
 
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