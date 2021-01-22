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Тихановская с лидерами Эстонии обсудила 4-й пакет санкций

22.01.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Готовится четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима и финансовая поддержка со стороны Эстонии в размере 1 млн евро.

Информация о встречах с президентом, премьер-министром и главой МИД Эстонии опубликована в телеграм-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Итоги переговоров и обсуждений:

  • 4-й пакет санкций Евросоюза против белорусского режима – об этом будут говорить на следующей неделе в Брюсселе.
  • Проведение заседания Совбеза ООН на тему Беларуси.
  • Финансовая поддержка образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, со стороны Эстонии на 1 миллион евро.
  • Общенациональная вакцинация граждан Беларуси при поддержке ЕС.

Глава МИД Эстонии вручил Тихановской награду – крест «за заслуги». Министр Рейнсалу отметил вклад Тихановской в борьбе за свободу Беларуси.

Лидер оппозиции предложила поддержать инициативу белорусской диаспоры в Эстонии об установке памятного знака – креста Евфросиньи Полоцкой.

Сообщается, что сегодня Тихановская произнесет речь на онлайн-встрече Совета безопасности ООН о свободе СМИ в Беларуси.

 
 
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Готовится четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима и финансовая поддержка со стороны Эстонии в размере 1 млн евро.
 
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