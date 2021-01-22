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Тихановская с лидерами Эстонии обсудила 4-й пакет санкций
22.01.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Готовится четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима и финансовая поддержка со стороны Эстонии в размере 1 млн евро.
Информация о встречах с президентом, премьер-министром и главой МИД Эстонии
Итоги переговоров и обсуждений:
Глава МИД Эстонии вручил Тихановской награду – крест «за заслуги». Министр Рейнсалу отметил вклад Тихановской в борьбе за свободу Беларуси.
Лидер оппозиции предложила поддержать инициативу белорусской диаспоры в Эстонии об установке памятного знака – креста Евфросиньи Полоцкой.
Сообщается, что сегодня Тихановская произнесет речь на онлайн-встрече Совета безопасности ООН о свободе СМИ в Беларуси.
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Готовится четвертый пакет санкций в отношении белорусского режима и финансовая поддержка со стороны Эстонии в размере 1 млн евро.
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