ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей рассказал Лаврову о предстоящих масштабных политических мероприятиях

22.01.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей проинформировал главу МИД РФ "о развитии внутриполитической ситуации и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси".

Обстоятельная информация

© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: минувший год был для Беларуси сложным
В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства уточнили, что "стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур".

В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран отдельное внимание уделили международной безопасности, а также контролю над вооружениями.

"Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области", - рассказали в МИД Беларуси.

В завершение главы внешнеполитических ведомств условились и впредь координировать сотрудничество по данным вопросам, а Сергей Лавров поздравил Владимира Макея с Днем дипломатического работника Республики Беларусь.

Белорусская дипломатия

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Заработал Telegram-канал Всебелорусского народного собрания
Ранее в пятницу белорусских дипломатов с профессиональным праздником поздравил глава государства Александр Лукашенко и высоко оценил их работу.

В МИД Беларуси состоялось торжественное мероприятие по этому случаю, в ходе которого Владимир Макей заявил, что "развитие национальной дипломатии неразрывно связано с развитием белорусской государственности".

По его мнению, белорусских дипломатов в 2021 году ждет непростой период, который связан, как с внешними, так и внутренними факторами.

"Важнейшим этапом для определения путей ее дальнейшего развития станет Всебелорусское народное собрание", - выразил уверенность глава МИД.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе телефонной беседы главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие в рамках интеграционных...
 
Новости дня
Новости политики
 
Тихановская с лидерами Эстонии обсудила 4-й пакет санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by