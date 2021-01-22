Макей рассказал Лаврову о предстоящих масштабных политических мероприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей проинформировал главу МИД РФ "о развитии внутриполитической ситуации и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси".

Обстоятельная информация

В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства уточнили, что "стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур".

В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран отдельное внимание уделили международной безопасности, а также контролю над вооружениями.

"Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области", - рассказали в МИД Беларуси.

В завершение главы внешнеполитических ведомств условились и впредь координировать сотрудничество по данным вопросам, а Сергей Лавров поздравил Владимира Макея с Днем дипломатического работника Республики Беларусь.

Белорусская дипломатия

Ранее в пятницу белорусских дипломатов с профессиональным праздником поздравил глава государства Александр Лукашенко и высоко оценил их работу.

В МИД Беларуси состоялось торжественное мероприятие по этому случаю, в ходе которого Владимир Макей заявил, что "развитие национальной дипломатии неразрывно связано с развитием белорусской государственности".

По его мнению, белорусских дипломатов в 2021 году ждет непростой период, который связан, как с внешними, так и внутренними факторами.

"Важнейшим этапом для определения путей ее дальнейшего развития станет Всебелорусское народное собрание", - выразил уверенность глава МИД.

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