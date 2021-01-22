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Макей рассказал Лаврову о предстоящих масштабных политических мероприятиях
22.01.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе МИД.
Владимир Макей проинформировал главу МИД РФ "о развитии внутриполитической ситуации и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси".
Обстоятельная информация
© Sputnik / Виктор Толочко
В ходе переговоров министры иностранных дел двух стран отдельное внимание уделили международной безопасности, а также контролю над вооружениями.
"Сергей Лавров обстоятельно проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области", - рассказали в МИД Беларуси.
В завершение главы внешнеполитических ведомств условились и впредь координировать сотрудничество по данным вопросам, а Сергей Лавров поздравил Владимира Макея с Днем дипломатического работника Республики Беларусь.
Белорусская дипломатия
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В МИД Беларуси состоялось торжественное мероприятие по этому случаю, в ходе которого Владимир Макей заявил, что "развитие национальной дипломатии неразрывно связано с развитием белорусской государственности".
По его мнению, белорусских дипломатов в 2021 году ждет непростой период, который связан, как с внешними, так и внутренними факторами.
"Важнейшим этапом для определения путей ее дальнейшего развития станет Всебелорусское народное собрание", - выразил уверенность глава МИД.
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