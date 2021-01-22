Главы МИД Беларуси и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Министр иностранных дел Владимир Макей провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах в рамках Союзного государства. Особое внимание уделили и теме международной безопасности и контроля над вооружением. По итогу разговора стороны договорились и впредь продолжать тесную координацию по данным вопросам.