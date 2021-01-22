Минск раскритиковал дискуссию в Совбезе ООН по ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. Постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков назвал провокацией и попыткой вмешательства в дела суверенного государства состоявшуюся в ООН встречу по вопросам работы медиа в Беларуси.

Дискуссия проходила онлайн по "формуле Арриа", то есть носила неформальный характер.

Как отметил Рыбаков, Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, никоим образом не угрожает целостности и суверенитету других стран, не вмешивается в их внутренние дела.

"Отрадно, что наши партнеры такого же мнения. Не могу не отметить в данном контексте заявление Постоянного представителя России Небензи. Уверен, что большинству стран – членов ООН это также предельно ясно", - подчеркнул постпред Рыбаков.

В МИД считают, что само мероприятие по "формуле Арриа" имеет опосредованное отношение к Совету Безопасности ООН. Такие встречи не предусмотрены Уставом Организации.

Во внешнеполитическом ведомстве не стали отрицать, что в стране "не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения". Но выносить это на площадку ООН "просто абсурдно", резюмировали в МИД Беларуси.

Неформальная встреча в Совете Безопасности ООН прошла 22 января по инициативе Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, Ирландии и США. В ней приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, а также политик Павел Латушко. Встречу посвятили свободе прессы в Беларуси.

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