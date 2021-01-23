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Россия на заседании Совбеза ООН напомнила о закрытии Sputnik в Эстонии

23.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на встрече СБ ООН по теме СМИ в Беларуси, инициированной Эстонией, указал на преследование журналистов самим Таллином, напомнив о закрытии там офиса агентства Sputnik, сообщает РИА Новости.

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Накануне в Совбезе ООН состоялась неофициальная встреча по инициативе Эстонии. Темой заседания по так называемой "формуле Арриа" (не предполагающей обязательного участия всех членов СБ ООН) стала свобода СМИ в Беларуси. Ее инициаторами выступили, помимо Эстонии, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США. Они единодушно обвинили белорусские власти в притеснении СМИ и нарушении прав человека на свободу собраний и призвали Минск освободить всех задержанных журналистов.

"Раз уж мы собираемся по инициативе Эстонии, почему бы нам не обратить внимание на ситуацию со СМИ в этой стране?" – заявил Полянский.

По его словам, "Таллин со своими балтийскими соседями более десятилетия участвует в своего рода крестовом походе против свободы СМИ, а именно местных и иностранных русскоязычных средств массовой информации".

Он отметил, что в Эстонии применяются различные методы административного давления и других репрессий против политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, которые представляют точку зрения, отличную от официальной, и защищают русскоговорящее сообщество.

"Местные СМИ подвергаются строгой цензуре. Из недавних примеров: новостное агентство Sputnik Estonia закрыто с 1 января 2020 года. Это не мешает свободному потоку информации и не подрывает ли серьезным образом объективный взгляд на Эстонию?", - спросил дипломат.

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Полянский обратил внимание, что почти все российские издания, работающие в Эстонии, как и местные русскоговорящие СМИ, сталкиваются с проблемами. По его словам, наиболее распространенной формой дискриминации является официальный отказ в аккредитации на официальные государственные и международные мероприятия.

Как отметил дипломат, эстонские спецслужбы также практикуют прием оказания психологического давления. В частности, они, по его словам, проводят так называемые "разъяснительные беседы" с сотрудниками российских информационных агентств.

Кроме того, по его словам, Европейская федерация журналистов призвала Таллинн избегать "произвольного толкования ограничений ЕС и ненужных ограничений" в работе агентства.

Полянский задал вопрос, не считают ли участники встречи логичным, чтобы сегодняшний докладчик - спецдокладчик ООН по вопросу свободы мнений Ирен Хан - обратила внимание на нарушения свободы СМИ в Эстонии и не позволила этой стране избежать заслуженного международного осуждения.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский дипломат в ходе своего выступления обратил внимание, что почти все российские издания, работающие в Эстонии, как и местные русскоговорящие СМИ,...
 
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