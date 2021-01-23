Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 янв – Sputnik. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп не стал раскрывать свои планы на жизнь после президентства, пишет издание Washington Examiner.

В среду, 20 января, пост президента США занял Джо Байден. В этот же день Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом и отправились в свою резиденцию во Флориду.

"Мы что-то сделаем, но не прямо сейчас", - ответил Трамп журналисту издания, сидя за столом в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

Ранее СМИ писали, что экс-президент обсуждал со своими единомышленниками создание новой политической партии. Кроме того, Трамп говорил о планах баллотироваться в президенты в 2024 году.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США. В Сенате процесс импичмента, как ожидается, должен начаться 8 февраля.