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Трамп не стал раскрывать свои планы на жизнь после президентства
23.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв – Sputnik. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп не стал раскрывать свои планы на жизнь после президентства, пишет издание Washington Examiner.
© REUTERS / MARCO BELLO
В среду, 20 января, пост президента США занял Джо Байден. В этот же день Трамп и его супруга Меланья покинули Белый дом и отправились в свою резиденцию во Флориду.
"Мы что-то сделаем, но не прямо сейчас", - ответил Трамп журналисту издания, сидя за столом в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.
Ранее СМИ писали, что экс-президент обсуждал со своими единомышленниками создание новой политической партии. Кроме того, Трамп говорил о планах баллотироваться в президенты в 2024 году.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США. В Сенате процесс импичмента, как ожидается, должен начаться 8 февраля.
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Сейчас бывший президент находится в свое гольф-клубе, его помощники утверждают, что ему как минимум месяц нужно отдохнуть.
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