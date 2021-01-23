ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержаны корреспондент "Белсата" и два студента журфака БГУ

24.01.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 января. В ходе сегодняшних акций протеста в Минске задержан Александр Микрюков, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат". Он был доставлен в УВД Ленинского района, а затем в центр изоляции правонарушителей, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Известно также о задержании двух студентов факультета журналистики Белорусского государственного университета Ивана Аксинушкина и Антона Шеверинова, оба доставлены в Московское РУВД.

По состоянию на 22 часа задержано не менее 146 человек согласно данным волонтерского телеграм-канала "Списки задержанных" и не менее 131 человека по информации правозащитников.

Ранее милиция сообщила о задержании около 100 "наиболее активных лиц". Субботние протесты она расценила как "кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек".

Граждане выступают против фальсификации итогов августовских президентских выборов, насилия, преследования инакомыслящих и за освобождение политзаключенных, в том числе голодающего 40 дней блогера Игоря Лосика.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 23 января. В ходе сегодняшних акций протеста в Минске задержан Александр Микрюков, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат". Он был доставлен в УВД...
 
Новости дня
Новости политики
 
Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 100 задержанных на сегодняшних акциях протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

23.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by