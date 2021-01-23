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Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 100 задержанных на сегодняшних акциях протеста

24.01.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 января. Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 100 задержанных на сегодняшних акциях протеста.

По данным spring96.org на 20.30, в столице задержано не менее 113 человек, в том числе около 50 женщин, среди которых две активистки инициативы "Уличная медицина". Сообщается также, что в Михайловском сквере произошли задержания во время раздачи еды нищим в рамках инициативы "Еда вместо бомб". Активистов доставили в Октябрьское РУВД, получателей помощи — в Ленинское.

Информация о задержаниях поступила также из Бреста (более 10 человек) и Молодечно (один).

Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" приводит данные 139 человек.

Ранее минская милиция сообщила, что сегодня на территории города "проходят кратковременные несанкционированные акции, участие в которых принимает немногочисленное количество человек", задержано около 100 "наиболее активных лиц".

23 января минчане и жители других городов страны, а также представители белорусской диаспоры за рубежом проводят акции в поддержку блогера Игоря Лосика, который 40-й день голодает в минском СИЗО, с требованием освобождения его и всех других политзаключенных. Около 15 часов граждане начали выстраиваться в цепи солидарности. Это первый единовременный и анонсированный в соцсетях протестный выход нынешней зимой.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 23 января. Правозащитники и волонтеры выяснили фамилии более 100 задержанных на сегодняшних акциях протеста. По данным spring96.org на 20.30, в столице задержано не...
 
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