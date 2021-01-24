Президентские выборы пройдут сегодня в Португалии на фоне режима ЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв - Sputnik. Президентские выборы состоятся в это воскресенье в Португалии, прогнозируется, что, скорее всего, уже в первом туре победит нынешний глава государства Марселу Ребелу ди Соуза.

Ситуация с COVID-19 в Португалии крайне тяжелая. В стране с населением 10 миллионов человек ежедневно фиксируется более 13 тысяч заражений, число смертельных исходов – более 200. Действует режим чрезвычайного положения, закрыты все магазины (кроме продовольственных и аптек), школы, бары, рестораны, парикмахерские, спортзалы, выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, всем рекомендовано работать из дома, если это возможно.

COVID-19 выявлен у двух министров, были даже подозрения, что заразился президент Марселу Ребелу ди Соуза. Он некоторое время пробыл на карантине, но диагноз не подтвердился.

"В Португалии обсуждали возможность отложить выборы, но сроки закреплены в конституции: окончание мандата президента означает начало мандата следующего, времени провести анализ законодательства не было", – рассказал журналист и профессор Авейрусского университета Карлуш Магну. Еще два месяца назад, когда ситуация с COVID-19 не была столь катастрофичной, все политики, в том числе президент, говорили, что отложить выборы невозможно.

Прогнозируется, что явка на выборах может составить лишь 25%. На прошлых выборах в 2016 году пришли 49% избирателей, при этом Соуза (или просто Марселу, как его принято называть в Португалии) набрал 52% голосов и победил в первом туре.

Нижнего порога явки в стране нет. Но крайне низкая явка может сыграть против нынешнего главы государства, хотя его шансы победить в первом туре высоки – для этого необходимо получить 50% голосов от общего количества пришедших на выборы плюс один.

Согласно последним данным, Соуза, правый президент при левом коалиционном правительстве, может получить 60-68% голосов поддержки. Больше набирал только Мариу Суареш в 1991 году (70%).

Ди Соузе 72 года, он родился в Лиссабоне в семье известного политика Балтазара Ребелу ди Соузы, бывшего губернатора Мозамбика и министра в правительстве Антониу ди Салазара. Получил юридическое образование, преподавал право в университетах, занимал должности в правительстве, был членом парламента, работал журналистом в печатных изданиях, на радио, вел собственную аналитическую программу на телевидении. Выиграл президентские выборы в 2016 году, потратив на избирательную кампанию лишь 157 тысяч евро.

Все португальские президенты переизбирались на второй срок, а, учитывая высокую популярность ди Соузы, проблем у него возникнуть не должно. Его в стране любят за политическую активность и открытость. Фотографии, как он стоит в общей очереди в супермаркете или отдыхает на пляже, время от времени появляются в социальных сетях, он часто ходит пешком, садится сам за руль и сделал уже несколько сотен тысяч селфи с жителями страны. В августе он стал героем новостей, когда находился в отпуске в Алгарве – президент спас двух женщин, упавших с каноэ в воду.

За второе место борются два кандидата – от крайне правой Chega! Андре Вентура и представительница левого крыла социалистов, бывший дипломат и бывший евродепутат Ана Гомеш.

Голосования по почте в Португалии (в отличие от Испании) не предусмотрено, можно было досрочно проголосовать 17 января. Кроме того, власти решили устроить голосование прямо на территории домов престарелых, чтобы пожилым людям не пришлось оттуда выходить. Если человек находится на карантине, к нему также могут приехать с урной. На избирательных участках не будет ручек для заполнения бюллетеней – все в целях безопасности, их необходимо принести с собой. Будет открыто больше избирательных участков, чем обычно, чтобы избежать скопления людей.

Президент Португалии, избираемый на общенациональных выборах раз в пять лет, обладает довольно широкими полномочиями: у него есть право накладывать вето на законы, принимаемые парламентом, он дает поручение тому или иному лидеру партии формировать правительство, может созывать выборы и распускать парламент. Для победы в первом туре необходимо получить более 50% голосов. Если ни одному кандидату не удастся этого сделать, то через 21 день пройдет второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места. Присягу президент принесет 9 марта.

Португалия – первая страна ЕС, где проходят выборы в этом году. Всего свои кандидатуры на выборы выдвинули семь кандидатов.