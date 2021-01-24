В Кремле прокомментировали заявления Белого дома о России после инаугурации

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв - Sputnik. Первые заявления Белого дома против России после инаугурации Байдена вполне предсказуемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, вышедшем на телеканале "Россия 1".

Такая предсказуемость, по словам Дмитрия Пескова, объясняется тем, что хотя администрация новая, люди в ней остались старые, хорошо известные.

Комментируя заявление о расследовании кибератак со стороны России и убийство военных в Афганистане, пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в США Россию воспринимают по-прежнему скорее как противника, а не как партнера.

За гибкость без диктата

Говоря о выстраивании двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, Песков также отметил, что гибкость является необходимым элементом межгосударственных отношений.

"Мы готовы на гибкость, мы не готовы к диктату, мы не готовы к хамству, и мы не готовы к пересечению красных линий, а в остальном необходимая гибкость проявлялась. Но она не может проявляться до бесконечности", – отметил он.

Добрые отношения не на словах, а на деле

"Россия последовательно и традиционно выступает за добрые отношения. Не на словах, а на деле мы говорим о том, что мы готовы считать американцев нашими партнерами, но они не готовы. Но здесь насильно мил не будешь", – констатировал Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на налаживание диалога, отметив при этом, что в этом диалоге неизбежно несогласие, но именно диалог в конечном итоге позволяет найти рациональные зерна, "найти те самые маленькие участки, где наши отношения соприкасаются".

Пресс-секретарь Владимира Путина также добавил. что российский лидер ответит взаимностью. если увидит со стороны администрации США готовность к такому подходу.

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