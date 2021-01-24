Николай Лукашенко: отец ко мне прислушивается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 янв – Sputnik. Сын президента Беларуси Николай Лукашенко считает себя с отцом очень похожими личностями, мини-интервью обнародовал в воскресенье телеканал ОНТ.

Во время встречи в середине января с белорусским лидером Александром Лукашенко российская телеведущая Наиля Аскер-заде предложила накормить Николая и пригласила присоединиться его к столу. Она спросила, дает ли он советы президенту, и прислушивается ли к ним отец.

"По-разному. Потому что мы очень схожие личности. И не всегда воспринимаем гладко. Но я уверен, что, несмотря на внешнюю эмоциональную окраску, он прислушивается", – сказал Николай.

Журналист также задала вопрос, обсуждается ли в доме президента политика.

"По разному бывает", – ответил Николай, уточнив, что в 2020-м тоже говорил с отцом об этом. "Но это не касалось каких-то глобальных вопросов," – сообщил он.

В свою очередь Александр Лукашенко добавил, что у них в семье нет строгой иерархии.

"У нас нет такого, что "Ах, ты папа президент", потому не могу тебе что-то сказать. Полная демократия", – заверил он.

Николай Лукашенко – третий сын президента Беларуси, ему 16 лет. Как рассказывал сам глава государства, его младший сын отлично учится. Кроме того, у него много интересов: от спорта (Николай играет в хоккей) до музыки.

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