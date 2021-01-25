Почему в Беларуси возможны перемены, а в России «все сложно»?

Шансы на изменения в Беларуси очень велики, и окно возможностей будет открыто еще 2-3 года, в то время как в России ожидать перемен не стоит.

Так считает политический аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич, отмечая, что в соседней стране можно обойтись фразой «все сложно». Эксперт сравнивает возможности в Беларуси и России.

О переменах

Под переменами здесь стоит понимать не смену фамилий руководителей государства, а кардинальные изменения государственной машины, правил ее работы, и даже обновление общественных отношений.

По словам аналитика, в 90% случаев такие процессы сопровождаются коренным обновлением элит (в том числе сменой руководства). Это не система декорации, речь идет о системе управления. Если это будет просто «новый человек», он не гарантирует новой политики.

И в Беларуси, и в России сейчас есть альтернативный лидер, который играет в первую очередь на эмоциях. С одной стороны за справедливость, с другой – чтобы ушел Лукашенко.

«Эмоции заходят хорошо, и можно выбрать любую группу, если у тебя слабый институт. Эта группа может выбрать вакантное кресло и просто работать в старой системе. Но и в Беларуси, и в России социологи показывают, что растет число людей, которые хотят перемен», - говорит политолог.

Патерналистские настроения

Есть такое понятие как патерналистские настроения, которые говорят о том, насколько граждане склонны надеяться на государство, - поясняет аналитик. В Беларуси такие настроения в последние 6 лет падают. В 2020 году 40% граждан заявляло, что они сами несут ответственность за развитие своей собственной жизни. В России – примерно такая же ситуация.

Эксперт приводит результаты двух социологических исследований – Московского центра Карнеги и Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента, который опубликовал исследование в рамках Кастрычницкого экономического форума. В этих обзорах сказано, чем должно заняться государство в случае перемен, и как оно должно изменить свою политику.

В чем разница

Что должно государство белорусам? Дать возможность зарабатывать, обеспечить медицинское обслуживание и пенсию, защитить от криминала. Оно должно гарантировать, в том числе, и соблюдение закона, и возможность условий для предпринимательской деятельности.

В России же государство гарантирует гражданам: снижение инфляции и роста цен, повышение качества медобслуживания, улучшение жилищных условий, развитие сельского хозяйства, повышение качества образования.

«Но «дать возможность заработать» и «снизить цены» – это две большие разницы, как говорят в Одессе», - считает Тышкевич. И там, и там говорят о снижении уровня патернализма, но «дайте, пожалуйста – это надежда на государство».

В России вторыми после молодежи стоят малообеспеченные слои населения, которые просто хотят перемен к лучшему. Россияне надеются на то, что государство поможет им в этом. Там 16% населения надеется на Путина ("доброго царя"), и у большого процента есть желание перемен. Но этого недостаточно, чтобы новые силы, которые говорят об обновлении государства, перехватывали власть.

Кто и когда побеждает

По словам эксперта, в обычной электоральной кампании побеждает тот, кто больше пообещает в условиях существующей системы. В Беларуси много таких, которые говорят: «давайте уберем Лукашенко, и все будет хорошо». Но человек приходит с митинга и начинает задавать себе вопросы на тему будущего Беларуси.

В этот момент появляется возможность закинуть нужные смыслы об изменении структуры, системы самой государственной машины.

«Эти лозунги «не зайдут» 90 процентам населения, люди не поймут или не захотят понять. Поймут только 10-15 процентов граждан, более-менее активных и думающих. Они задумываются о том, что делать государству. Для чего нужны такие смыслы, формулировка – что делать государству.

Но законы демократии в том, что власть никогда не берет большинство, власть всегда берет организованное меньшинство, которое знает, зачем ему власть. Либо просто хочет власти. То есть, оно организовалось, и с помощью организации и грамотной коммуникации берет власть. Если в организованном меньшинстве начинают бродить идеи сменить систему, в результате либо сама власть меняет систему, чтобы устоять, либо власть сыпется, и приходят новые люди, которые пытаются создать что-то новое», - говорит политолог.

По его словам, если новые люди просто пытаются сесть в старые кресла, то возникает неудовлетворенность запроса на перемены. Потому что «патерналистские настроения – это не так, что сегодня надеюсь на государство, а завтра нет».

В Беларуси есть колоссальные возможности на перемены

Бизнес вмешивается в политику, только когда ущемляются его интересы. Властью интересуются либо те лица, которые стоят близко к власти, либо постоянные оппоненты власти, либо получатели социальных благ - та группа населения, которая ждет от государства подачек.

В России Алексей Навальный не пытается говорить смыслом. Он говорит просто: "они воруют, а мы не будем". И не призывает к изменению системы. Они в этом схожи с Тихановской. Но в Беларуси начался процесс, когда люди думают: «Хорошо, затяжной кризис, но что будет дальше?».

Навальный «идет путем дедушки Ленина». «Для Навального – это просто прийти к власти в результате революции. Идти на посадку и призывать к протестам. Это алгоритм революционера. Надо просто снести эту власть, а дальше – как получится», - говорит эксперт.

В Беларуси же в последние месяца полтора-два началось брожение умов, они обсуждают, что делать Беларуси. Изменилась риторика площадок, медиаканалов, которые поддерживают оппонентов Лукашенко, очень сильно. То ли благодаря пинкам, толи вопреки пинкам, окружение Тихановской тоже начало очень сильно изменяться. Начался разговор по сути.

Тышкевич говорит, что «пусть это идет не так быстро, как хотелось бы, и не так гладко, но этот процесс пошел. И это уже дополнительное давление на власть. Потому что патерналистские настроения никуда не исчезают. Запросы на изменения идут со стороны бизнеса, со стороны среднего класса, со стороны населения, он остается».

О разных идеологиях

В России

Когда власти соглашаются на «перемены», они выбирают «наименьшее из зол» и что-то обещают. Но такие перемены действуют, если в обществе какая-то объединяющая идея.

«В России – это восстановление империи – мы большие. Соседние государства – это недогосударства, это младшие партнеры. Все играют на одном поле – и Путин, и Навальный, и стрелки», - говорит эксперт.

Среднестатическое население готово потерпеть какие-то лишения, если Россия демонстрирует какие-то внешнеполитические успехи.

Например, в 2008 году – война с Грузией, в 2014-ом – аннексия Крыма, в 2016-ом – война с Сирией. То есть, маленькая победоносная война на внешнем поле. Даже при смене персоналий у власти система может сохраниться. Есть легитимный стержень, который формирует эту систему и пользуется поддержкой населения.

«Как ни рыпайся, не будешь изменять внешнеполитический вектор, не будешь изменять систему устройства государства, потому что ты будешь, условно говоря, против державы. При этом за счет того, что внимание сконцентрировано на Навальном, те политические силы, которые говорили об ином – и группа Ходорковского, и Яблоко, и то, что осталось от группы Немцова, и т.д. – скатились в маргинес, мы о них не слышим. Их доступ к медийному полю – чрезвычайно мал.

Те же самые протесты – да, это недовольство текущей ситуацией, есть линия напряжения между центром и регионами, недовольство тем, что на уровне макрофинансовой стабилизации на уровне государства были пущены под нож сразу несколько социальных программ. Недовольство тем, что крупный бизнес начинает оптимизироваться.

В России население работает либо на госкорпорации, либо на корпорации, так или иначе связанные с олигархическими группами, которые входят в ближайшее окружение Путина. В таком случае против барина сильно не попрешь.

Если сейчас ничего не изменится, русский народ пойдет что-то громить. Русский бунт бессмысленный и беспощадный. Он разгромит и успокоится. Чтобы это изменить, в России нужно прилагать колоссальные усилия, для того чтобы пытаться генерировать смыслы – какой может быть Россия. Новая, другая. Российские протесты расшатывают ситуацию, но к изменению системы не приведут», - уверен аналитик.

В Беларуси

Тышкевич напомнил, что идеологии белорусского государства в окружении Лукашенко закончились "пшиком".

«Даже сам Лукашенко признал, что ну, не получилось. Идеология великой державности – в России она есть. в Беларуси пытались слепить эрцаз-идеологию наследия совка. Идеология опирается на какие-то традиционные ценности.

Были попытки аккуратные в сторону национальных ценностей, но развернуться она не может, потому что по авторитарной системе нельзя признаться, то мы ошибались. Сегодня – та же апелляция к совковым ценностям.

Власть не предлагает нового, не создает идеологическую конструкцию, которая бы ее держала, конструктор нейтральной Беларуси, той же восточно-европейской Швейцарии (о чем говорил Макей), что угодно. Но, когда ты предлагаешь краткую формулировку, ты должен ее раскрывать.

Проблема авторитарной власти - низкое качество исполнителей. Один-два человека могут быть умные, в остальном - средняя температура по больнице. В результате те же самые тезисы раскрыть нормально не могут. И снова идет апелляция к совку. Но низкий уровень патернализма - это не совок.

То, что не сработало с 2000 по 2010, ждать, что сработает в 2020 – наивно, мягко говоря. Идеологического конструктора, который позволил бы выдержать требование перемен и оставить систему власти такой, какая она есть, не существует. И очень мало вероятно, что в условиях резкого политического кризиса, противостояния, этот конструкт будет создан.

Таким образом, система власти должна измениться. Либо это будет делать власть, чтобы усидеть, (но она слетит), либо она будет затягивать время, не говоря по сути, и приближать момент, когда она слетит с очень неприятным для нее результатом», - отметил эксперт.

Кто придет, и чем все кончится

«Кто придет вместо слетевшей власти – это как раз-таки все равно. Я больше, чем уверен, что значительная часть, которая сейчас на слуху – они не будут играть ключевые скрипки.

Возьмет власть тот или та группа, которые предложат нормальный формат – что делать с государством. То есть те, кто ответят на вопрос безопасности, на вопрос условия, чтобы люди зарабатывали деньги, ответят на вопросывнешнеполитического оппозиционирования, баланса власти, ответят на вопрос – как нам жить вместе и что будет дальше.

С точки зрения перспектив протестов – в Беларуси шансы на изменение системы в разы больше, чем в России. Брожение умов и неудобные вопросы. Эти процессы, которые накладываются на настроение в обществе – они дают результат, и они дадут результат.

Старая конструкциая государства, к которой мы привыкли за 20 с гаком лет, доживает последние годы. Возможно дже месяцы. Поэтому спокойно, господа, все бдет нормально и перемены в Беларуси будут. Вопрос только в том, либо они будут сразу в нужном направлении, либо будет период новой элита-прокладки, которая не удовлетворит спрос на перемены и тоже слетит. Но и в одном, и во втором случае мы приходим к обновлению государства», - заключил Тышкевич.