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Головченко и Мишустин встретятся во вторник в Москве

26.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут во вторник переговоры в Москве, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

© Sputnik / Нина Зотина
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"Роман Головченко 26 января встретится в Москве со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным", – сказали там.

В Совмине уточнили, что встречаться премьеры будут в Доме Правительства РФ – в узком и расширенном форматах.

В состав белорусской делегации вошли первый зам Головченко Николай Снопков, руководитель Министерства энергетики Виктор Каранкевич, глава Минфина Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, а также посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

По данным пресс-службы, стороны на встрече в российской столице обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Беларуси.

В текущем месяце Головченко и Мишустин очно не встречались, но три раза говорили по телефону: темами их общения были интеграция в Союзном государстве, энергетика, двухсторонняя торговля и транспорт.

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Теги: Минск
 
 
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Стороны на встрече в российской столице обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества РФ и Беларуси.
 
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