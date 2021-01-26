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Резолюция об импичменте Трампу внесена в сенат США
26.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Члены палаты представителей во вторник передали в сенат США резолюцию об импичмент Дональду Трампу.
© Sputnik / Stringer
Документ основан на статье "подстрекательство к мятежу". Сам
Напомним, что 13 января палата представителей конгресса США
Трамп стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках процедуры импичмента, однако Сенат в начале 2020 года его оправдал.
Для успеха на этот раз демократам необходимо перетянуть на свое сторону 17 республиканцев, однако пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них. В случае импичмента Трамп может лишиться возможности занимать государственные должности в будущем и участвовать в выборах.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Тем временем новоизбранный президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику должна состояться, но сомневается в ее успехе. По мнению Байдена, сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать бывшего президента виновным в подстрекательстве к восстанию.
Процедура импичмента была запущена из-за высказываний Трампа 6 января. Тогда его сторонники в
В столице был введен режим ЧС, для обеспечения безопасности в Вашингтон направили около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. После инаугурации Байдена часть из них была возвращена на базы, однако около семи тысяч военнослужащих остались - планируется, что они будут оказывать помощь федеральным правоохранительным органам.
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Бывшего президента Соединенных Штатов Америки обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам в день официального утверждения итогов выборов.
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