Резолюция об импичменте Трампу внесена в сенат США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Члены палаты представителей во вторник передали в сенат США резолюцию об импичмент Дональду Трампу.

Документ основан на статье "подстрекательство к мятежу". Сам процесс начнется 8 февраля и будет проходить в формате судебного разбирательства. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. В результате должны вынести приговор. Для того, чтобы произошел импичмент, демократам необходимо получить две трети голосов сенаторов (67 из 100).

Напомним, что 13 января палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте тогда еще действующему главе Белого дома Трампу по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Виновным его признали 232 конгрессмена, 197 проголосовали против. Но этого оказалось недостаточно для импичмента.

Трамп стал первым президентом в истории страны, которому палата вынесла импичмент дважды. Первая попытка отстранить его от должности была предпринята в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках процедуры импичмента, однако Сенат в начале 2020 года его оправдал.

Для успеха на этот раз демократам необходимо перетянуть на свое сторону 17 республиканцев, однако пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них. В случае импичмента Трамп может лишиться возможности занимать государственные должности в будущем и участвовать в выборах.

Тем временем новоизбранный президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику должна состояться, но сомневается в ее успехе. По мнению Байдена, сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать бывшего президента виновным в подстрекательстве к восстанию.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний Трампа 6 января. Тогда его сторонники в день утверждения итогов президентских выборов собрались в Вашингтоне и ворвались в здания Капитолия . Конгрессменов и сенаторов, которые проводили совместное заседание, срочно эвакуировали. Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы .

В столице был введен режим ЧС, для обеспечения безопасности в Вашингтон направили около 25 тысяч бойцов Нацгвардии. После инаугурации Байдена часть из них была возвращена на базы, однако около семи тысяч военнослужащих остались - планируется, что они будут оказывать помощь федеральным правоохранительным органам.

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