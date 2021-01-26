Поздравление президенту Индии Раму Натху Ковинду

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда с национальным праздником - Днем Республики. "За прошедший, непростой для всего человечества год ваша страна подтвердила статус мирового лидера в отрасли фармакологии, показала образцовое единство нации в условиях пандемии", - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на ограничения во взаимодействии, вызванные этой проблемой, Минск и Нью-Дели продолжили тесные отношения в политической, торгово-экономической и других сферах.

"Придаю большое значение углублению и интенсификации двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Надеюсь также на вашу личную поддержку дальнейшего развития белорусско-индийских связей", - говорится в поздравлении.