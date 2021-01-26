Лукашенко: Беларусь и Россию будут шатать и раскачивать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Россия должны научиться противостоять внутренним и внешним врагам, заявил он во вторник в Минске.

"Времена непростые, шатать и раскачивать нас будут, вы это уже видите по России", - сказал Лукашенко, имея в виду протестные акции в российских городах в прошедшие выходные.

При этом глава белорусского государства заметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они знали и понимали это еще в середине прошлого года.

Массовые волнения в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. В середине года также ситуация в стране была политически напряженная, поскольку шла предвыборная кампания, в которой белорусы принимали активное участие.