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Лукашенко: Беларусь и Россию будут шатать и раскачивать
26.01.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Россия должны научиться противостоять внутренним и внешним врагам, заявил он во вторник в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Времена непростые, шатать и раскачивать нас будут, вы это уже видите по России", - сказал Лукашенко, имея в виду протестные акции в российских городах в прошедшие выходные.
При этом глава белорусского государства заметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным они знали и понимали это еще в середине прошлого года.
Массовые волнения в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. В середине года также ситуация в стране была политически напряженная, поскольку шла предвыборная кампания, в которой белорусы принимали активное участие.
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Глава белорусского государства прокомментировал последние события в обеих странах, производя кадровые назначения во вторник в Минске.
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