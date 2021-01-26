Лукашенко назначил нового главу КГК

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Александр Лукашенко назначил нового председателя Комитета государственного контроля Беларуси. Им стал Василий Герасимов, исполнявший до этого обязанности председателя КГК с 3 сентября 2020 года.

Сегодня президент Беларуси провел кадровый день . Белорусский лидер назначил нового губернатора Бреста, а также гендиректора "Гродно Азот", глав СТВ, Комитета государственного контроля и Государственного секретариата Совбеза страны.

Президент оценил работу ведомства и оперативность, с которой они действовали в последнее время, призвал работать так и дальше. А в качестве напутственного слова Василию Герасимову Александр Лукашенко пожелал "жестко отстаивать интересы белорусского государства".

"Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа", – сказал белорусский президент, его цитирует БелТА .

Александр Лукашенко призвал ведомство и дальше работать в этом направлении, выявлять разного рода деятельность "отдельных дельцов", "так называемых коммерческих структур и предприятий".

Жесточайший контроль

Также президент поручил новому председателю взять на контроль расходование бюджетных средств и распоряжение госсобственности. Он обратил внимание на долгострои (которых, по его словам, стало гораздо меньше, чем 5 лет назад) и наказал навести здесь порядок.

"А что касается бюджета - жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало", - сказал Александр Лукашенко.

Новый "старый" председатель

Василий Герасимов с 3 сентября исполнял обязанности председателя Комитета государственного контроля. Родился в 1975 году в Минске, в 1997 году окончил БГУ, а в 2014 – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1997 году работал в должности главного специалиста отдела законодательства Управления законодательства и международных отношений Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь, в 1999 году назначен начальником этого отдела, в 2000 году – начальником Управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики Высшего хозяйственного суда.

С 2003-го по 2012 год был начальником главного экспертно-правового управления КГК, в 2012-2016 годах – председателем Комитета государственного контроля Гродненской области.

Был в должности помощника президента: в 2016 году – главным инспектором по Брестской области, в 2017 году – инспектором по Брестской области.

Потом занимал должность зампредседателя КГК (с сентября 2019), дальше была работа в должности первого заместителя председателя, потом – и.о. председателя.