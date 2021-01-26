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Спустя полгода на СТВ назначен новый руководитель

26.01.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Руководителем ЗАО "Столичное телевидение" назначен Кирилл Казаков, работавший ранее заместителем директора телеканала, решение о назначении принял во вторник президент Александр Лукашенко.

"Я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на СТВ появились новые лица, в том числе и молодежь. По мнению белорусского лидера, их отличает патриотизм и желание творить.

Лукашенко отметил, что коллектив телеканала хорошо относится к Казакову, поэтому президенту "хотелось бы, чтобы эта работа у вас получилась".

Напомним, должность гендиректора ЗАО "Столичное телевидение" была вакантной с июня, тогда предыдущий руководитель Игорь Луцкий пошел на повышение – стал министром информации.

Назначить нового руководителя планировали еще в декабре. По информации телеграм-канала "Пул первого", приближенного к пресс-службе главы государства, утверждение зависело от личного разговора с Александром Лукашенко. На докладной с тогда предложенной кандидатурой президент написал "пригласить".

 
Теги: Минск
 
 
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Руководящая должность была вакантна с лета прошлого года, после того, как Игорь Луцкий пошел на повышение и стал министром информации.
 
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