Юрий Шулейко возглавил Брестский облисполком

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – SPUTNIK. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома, сообщили в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к новому губернатору, Александр Лукашенко сказал: "Мы с вами уже говорили на тему вашего назначения. Мы обстоятельно обсудили аспекты вашей работы на Гомельщине и разговаривали по Бресту. Вы понимаете, что там надо делать", - цитирует Александра Лукашенко БелТА .

Президент добавил, что он планирует посетить Гродненскую область, а затем Брест.

"Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе. Брест и Брестская область – регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились", - заявил белорусский лидер.

Биография Юрия Шулейко

Юрий Шулейко родился 31 марта 1968 года в городском поселке Козловщина Дятловского района Гродненской области. Окончил Могилевский технологический институт и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Более десяти лет работал начальником техотдела Гродненского мясокомбината, затем в течение двух лет возглавлял Лидский мясокомбинат. С 2007 года – генеральный директор ГО "Гродномясомолпром". В 2012 году назначен первым заместителем председателя Гродненского горисполкома, в 2013-м – заместителем председателя Гродненского облисполкома.

12 мая 2017 года был назначен помощником президента Республики Беларусь – инспектором по Гомельской области.