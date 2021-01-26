ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Громкие назначения: Лукашенко провел кадровый день

26.01.2021 12:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов.

Белорусский лидер назначил:

  • Александра Вольфовича - главой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси
  • Юрия Шулейко - председателем Брестского облисполкома
  • Игоря Ляшенко – генеральным директором ОАО "Гродно Азот"
  • Василия Герасимова - главой Комитета государственного контроля
  • Кирилла Казакова - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение".

Непростые времена

Назначая Александра Вольфовича, президент отметил, что временя грядут непростые и обратил внимание на ситуацию в Россию

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - цитирует президента БелТА.

Действовать жестко

Назначая Василия Герасимова новым председателем Комитета госконтроля, Лукашенко похвалил ведомство за оперативность. Белорусский лидер также заявил, что действовать необходимо "жестко отстаивая интересы белорусского государства".

"У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать", - резюмировал глава государства.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер назначил нового губернатора Бреста, а также гендиректора "Гродно Азот", глав СТВ, Комитета государственного контроля и Государственного...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кадровый вторник у президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by