Громкие назначения: Лукашенко провел кадровый день

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости рассмотрел целый ряд кадровых вопросов.

Белорусский лидер назначил:

Александра Вольфовича - главой Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси

Юрия Шулейко - председателем Брестского облисполкома

- председателем Брестского облисполкома Игоря Ляшенко – генеральным директором ОАО "Гродно Азот"

– генеральным директором ОАО "Гродно Азот" Василия Герасимова - главой Комитета государственного контроля

Кирилла Казакова - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение".

Непростые времена

Назначая Александра Вольфовича, президент отметил, что временя грядут непростые и обратил внимание на ситуацию в Россию

"Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - цитирует президента БелТА .

Действовать жестко

Назначая Василия Герасимова новым председателем Комитета госконтроля, Лукашенко похвалил ведомство за оперативность. Белорусский лидер также заявил, что действовать необходимо "жестко отстаивая интересы белорусского государства".

"У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать", - резюмировал глава государства.

Читайте также: