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Кадровый вторник у президента

26.01.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT


  • Юрий Шулейко назначен председателем Брестского облисполкома
  • Александр Вольфович назначен Госсекретарем Совбеза Беларуси
  • Игорь Ляшенко новый руководитель "Гродно-Азот"
  • Василий Герасимов возглавил КГК

Лукашенко похвалил КГК за оперативность в последнее время и дал наказ действовать в подобном колюче и в дальнейшем. "Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать", - заявил глава государства.
 
Лукашенко - новому госсекретарю Совбеза: "Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - подчеркнул президент.
 
Теги: Гродно
 
 
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Юрий Шулейко назначен председателем Брестского облисполкома Александр Вольфович назначен Госсекретарем Совбеза Беларуси Игорь Ляшенко новый руководитель...
 
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