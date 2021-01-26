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Лукашенко сменил госсекретаря Совета безопасности Беларуси
26.01.2021 13:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. С октября 2020 года место госсекретаря Совбеза оставалось вакантным. В звании генерал-майора теперь эту должность займет Александр Вольфович.
До середины осени пост занимал
пресс-служба президента
Александр Вольфович – уроженец Казани. Его отец также был военным. Вольфовичу 53 года. Карьеру начал в 1988-м, когда окончил Московское высшее командное училище. Прошел путь от командира взвода до командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Был первым замом начальника Генштаба, а в январе 2020 возглавил эту структуру.
"Я обсуждал вашу кандидатуру с заинтересованными лицами. В том числе министром обороны, – подчеркнул во время назначения Президент Беларуси. – Он, конечно, как я понял, и как исполнительный генерал ничего не отрицал (на мои замечания и предложения реагировал правильно), но с большим – я так почувствовал в душе – неудовольствием. Потому что вы, Александр Григорьевич, как он считает, что более подготовленного человека в Генштабе нет."
Александр Вольфович воспитывает сына, который также является офицером в белорусской армии и проходит службу в 6-й гвардейской отдельной механизированной бригаде.
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Должность государственного секретаря белорусского Совбеза займет экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси.
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