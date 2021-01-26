Переговоры премьеров Беларуси и России начались в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Премьер-министры России и Беларуси начали переговоры в Москве, встреча проходит за закрытыми дверьми.

После закрытых переговоров встреча продолжится в расширенном формате, к руководителям правительств присоединятся члены делегаций.

От Беларуси в переговорах примут участие первый вице-премьер Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко.

С российской стороны - вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, а также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Как сообщали ранее пресс-службы премьеров двух стран, на переговорах будут обсуждать вопросы борьбы с пандемией, состоится обмен мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

На уровне послов и экспертов ранее поднимался экологический налог на транзит нефтепродуктов, реэкспорт товаров через Беларусь, доступ республики к государственным закупкам в России. Не исключено, что будет подписано соглашение о повышении тарифов на транзит российской нефти. Вероятно, речь пойдет и об экспортных поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты. Не исключено, что будет обсуждена возможность предоставления Россией новых кредитных линий Беларуси.

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