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Переговоры премьеров Беларуси и России начались в Москве
26.01.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Премьер-министры России и Беларуси начали переговоры в Москве, встреча проходит за закрытыми дверьми.
После закрытых переговоров встреча продолжится в расширенном формате, к руководителям правительств присоединятся члены делегаций.
От Беларуси в переговорах примут участие первый вице-премьер Николай Снопков, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр финансов Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко.
С российской стороны - вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов, а также посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Как сообщали ранее пресс-службы премьеров двух стран,
На уровне послов и экспертов ранее поднимался экологический налог на транзит нефтепродуктов, реэкспорт товаров через Беларусь, доступ республики к государственным закупкам в России. Не исключено, что будет подписано соглашение о повышении тарифов на транзит российской нефти. Вероятно, речь пойдет и об экспортных поставках белорусских нефтепродуктов через российские порты. Не исключено, что будет обсуждена возможность предоставления Россией новых кредитных линий Беларуси.
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Роман Головченко и Михаил Мишустин общаются за закрытыми дверями, позе к ним присоединятся и члены делегаций двух стран.
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